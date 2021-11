Bei der Riedener Bürgerversammlung gibt es zwar Bedauern über den Abriss der alten Schule, doch folgen positive Entwicklungen. Es soll ein Wohngebiet entstehen.

04.11.2021 | Stand: 05:25 Uhr

44 Zuhörerinnen und Zuhörer zeigten sich bei der Bürgerversammlung zufrieden mit den Entwicklungen in Rieden (Ostallgäu), die vor allem im baulichen Bereich voranschreitet. In einer knapp zweistündigen Power-Point- Präsentation hatte Bürgermeisterin Inge Weiß das Bild einer aktiven Gemeinde gezeichnet, in der das Wort Stillstand nicht vorkommt.