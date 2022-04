Wohnraum ist auch bei Vögeln gefragt

Eine Kita aus Kaufbeuren beteiligt sich an einer Aktion des AWO-Jugendwerks für heimische Singvögel. Was die Kinder dabei lernen.

30.04.2022 | Stand: 17:30 Uhr

Die Kita Hirschzell beteiligt sich an einer Aktion des Jugendwerks der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Neuburg an der Donau und installiert mehrere Nistkästen für heimische Singvögel. Drei der gemeinsam mit sozialen Einrichtungen gebauten Vogel-Nistkästen wurden ausgeliefert. Die Kinder in Hirschzell bemalten die Nistkästen, ehe sie im Garten der Kita angebracht wurden.

Nachhaltigkeit gefragt

„Wenn die Vogel-Wohnungen bezogen werden, freuen wir uns natürlich, wenn wir von den Einrichtungen darüber erfahren“, erklärt Horst Winter. Er ist Ehrenamtsbeauftragter im Bereich Nachhaltigkeit und hat die AWO-Aktion initiiert. Er möchte dadurch gemeinsam mit dem Bund Naturschutz herausfinden, wie gut die Aktion von den heimischen Vögeln angenommen wird. Aber nicht nur die Vögel und die Vogelschützer freuen sich über die Aktion, auch für die Kinder der AWO-Kita Hirschzell bringt die Aktion Abwechslung: „Das Ganze hat sich zu einem tollen Projekt entwickelt. Die Kinder haben viel über heimische Vogelarten erfahren und haben sowohl über die Gestaltung der Nistkästen bestimmt, als diese auch selbst gestaltet. Alle sind wir ganz gespannt, von welchen Vögeln die Nistkästen bald bewohnt werden“, so die Einrichtungsleiterin Irene Langer.

300 Vogel-Nistkästen

In Abstimmung mit dem Bund Naturschutz organisieren Ehrenamtliche der AWO in Neuburg den Bau von 300 Vogel-Nistkästen. Diese sollen aber nicht nur in Neuburg selbst an die gefiederten Untermieter vergeben werden: Horst Winter hat mit Unterstützung der hauptamtlichen Nachhaltigkeitsmanagerin der AWO Schwaben, Sandra Burger, dafür gesorgt, dass die Vogel-Nistkästen auch in einigen AWO-Einrichtungen in ganz Schwaben aufgehängt werden können. So auch im Kaufbeurer Stadtteil Hirschzell.

