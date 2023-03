Kaufbeuren plant autofreies Wohngebiet nahe der Altstadt - Diese Wohnungen soll es dort geben

Die Planungen für das neue autofreie Wohngebiet "Blasius Blick" in Kaufbeurens laufen auf Hochtouren. 98 neue Wohnungen nahe der Altstadt sollen entstehen.

23.03.2023 | Stand: 14:43 Uhr

Im Mai sollen sowohl im Bauausschuss als auch im Stadtrat Kaufbeuren die Entwurfsplanungen und Kostenschätzungen für das neue Wohngebiet „Blasius-Blick“ präsentiert werden. Das hat Wirtschaftsreferentin Caroline Moser in der jüngsten Sitzung des Werkausschusses bekannt gegeben. Die Vorentwurfsplanung laufe auf Hochtouren. „Wir sind schon in einer gewissen Detailtiefe“, sagte sie. An den Rahmenbedingungen habe sich nichts geändert. Es bleibe beim Vorhaben, geförderten Wohnraum zu schaffen.

