83-Jähriger stirbt bei Brand in Kaufbeuren: Ursache bleibt ungeklärt

Bei einem Feuer in einer Wohnung in Kaufbeuren-Neugablonz ist am vergangenen Freitag ein Mann ums Leben gekommen. Das sagt die Polizei über die Todesursache.

05.04.2023 | Stand: 13:55 Uhr

Ein 83-Jähriger ist am vergangenen Freitag (31. März) beim Brand in einem Wohnblock in der Gewerbestraße in Neugablonz ums Leben gekommen. Die Rettungskräfte konnten ihn nur noch tot aus seiner Wohnung in dem Kaufbeurer Stadtteil bergen.

Heizgerät arbeitete nicht ordnungsgemäß

Weil es eine Verpuffung in einem Heizgerät gegeben hatte, vermuteten die Einsatzkräfte, dass der Senior erstickt war. Das Heizgerät sei abgedeckt gewesen und habe vermutlich deshalb nicht ordnungsgemäß funktioniert. Die weiteren Ermittlungen hatte der Kriminaldauerdienst Memmingen übernommen.

83-Jähriger hatte einen Schlaganfall: Keine Obduktion

Wie sich später herausstellte, hat der Mann einen Schlaganfall erlitten. "Ob er letztendlich durch den Schlaganfall oder durch eine Vergiftung mit Rauchgas verstorben ist, kann final nicht gesagt werden", sagt Isabel Schreck von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West. Ein Fremdverschulden könne aber ausgeschlossen werden. Deshalb habe die Staatsanwaltschaft auf die Anordnung einer Obduktion verzichtet.

Gemeldet hatten den Brand in Neugablonz am Freitag Angehörige des Mannes, die weiter entfernt wohnen. Sie hatten die Polizei alarmiert, da sie den Senior nicht erreichen konnten. Weil es nach Gas roch, als die Beamten vor dem Wohnblock eintrafen, wurde das Haus evakuiert und die Feuerwehren aus Kaufbeuren und dem benachbarten Pforzen zu Hilfe gerufen. Die Retter gingen mit Atemschutz in die Wohnung im Erdgeschoss, wo sie den 83-Jährigen fanden.