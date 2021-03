Im Stadtteil Oberbeuren bringt ein Neubau die Nachbarschaft in Rage. Die Stadt weist die Vorwürfe zurück. Nun ist der Petitionsausschuss gefragt.

22.03.2021 | Stand: 06:30 Uhr

Abstandsflächen und die Masse eines Neubaus sorgen für Ärger in Oberbeuren. Ein betroffener Hauseigentümer, der die Wucht eines Gebäudes in unmittelbarer Nachbarschaft kritisiert, sucht sich nun Hilfe in Form einer Petition an den Landtag. Er kritisiert die Stadt, fühlt sich von der Verwaltung alleingelassen.