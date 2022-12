Würdigung eines Kaufbeurer Malers und Stifters

Eine Ausstellung in der Kaufbeurer Sparkassenpassage erinnert an den Künstler Hans Höger, der vor 25 Jahren gestorben ist. Wie sein Vermächtnis heute noch gepflegt wird.

27.12.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Anlässlich des 110. Geburtstags und des 25. Todestag des Malers Hans Höger zeigt die Kaufbeurer Künstler-Stiftung in der Sparkassenpassage einen kleinen Querschnitt seines künstlerischen Schaffens. Die Ausstellung läuft noch bis zum 13. Januar und ist zu den üblichen Öffnungszeiten der Passage zu sehen. Höger wurde am 20. Mai 1912 in München geboren. Im Alter von vier Jahren zog er als Halbwaise zusammen mit seiner Mutter nach Oberbeuren. Mit gerade einmal 14 Jahren begann er eine Lehre beim Malermeister Ambagtheer in Kaufbeuren an. Doch seine berufliche Entwicklung wurde – wie bei vielen Menschen dieser Generation – durch den Wehrdienst im Zweiten Weltkrieg ausgebremst. Umso wichtiger wurde für Höger das erste Nachkriegsjahr, in dem er begann, für die Kaufbeurer Niederlassung der Kölner Kunstwerkstätte W.R. Hartwig zu arbeiten. Das Malen und Kopieren von Bildern ermöglichte ihm erstmals beruflich, seiner künstlerischen Neigung nachzugehen.

Hans Höger war 1948 eines der ersten Mitgleider des Berufsverbandes Bildender Künstler Schwaben-Süd

Höger zählt zu den ersten Mitgliedern des Berufsverbandes Bildender Künstler Schwaben-Süd, dem er 1948 beitrat. Im selben Jahr machte er sich als Maler und Anstreicher selbstständig und führte sein Geschäft bis zum Ruhestand 1973 in Kaufbeuren. Ab da widmete er sich vollends der Kunstmalerei. Hans Höger starb am 15. Dezember 1997. Der frühe Verlust seines Vaters und eine sich aufopfernde Mutter veranlassten Höger, bereits im jugendlichen Alter einen Beruf zu erlernen. In seiner Kunst blieb er Autodidakt. Die circa 200 Werke, die sich in der Sammlung der Künstler-Stiftung Kaufbeuren befinden, zeugen von einer beachtlichen Motivvielfalt. Diese belegen auch die Stillleben, Porträts und Landschaften, die in der Sparkassenpassage zu sehen sind. Höger zeichnete aber auch eine große Experimentierfreudigkeit beim Verwenden neuer Werkstoffe aus. In seiner Malerei blieb er jedoch stets dem Gegenständlichen treu. Als Inspirationsquelle und zum Selbststudium diente ihm eine umfangreiche Sammlung an Drucken, Kunstpublikationen, Fotos und sonstigen Motivvorlagen. Högers regionaler Bekanntheitsgrad ist nicht zuletzt auf Ausstellungsbeteiligungen wie die an der „Kaufbeurer Kunstausstellung“ im Jahr 1968 zurückzuführen. Doch viel entscheidender dürften die zahlreichen Gemälde von Höger sein, die sich in Privathäusern in und um Kaufbeuren befinden.

Mit dem Erbe Högers wurde die Kaufbeurer Künstler-Stiftung begründet

Ein weiteres Vermächtnis Hans Högers ist die Kaufbeurer Künstler- Stiftung, die von seiner Frau Annemarie Höger am 9. Februar 2006 gegründet wurde. Annemarie Höger erfüllte damit den Wunsch ihres bereits 1997 verstorbenen Ehemannes. Als Malermeister, der im Berufsleben stand, fand er zu Lebzeiten nicht die öffentliche Anerkennung als Künstler. Das künstlerische Malen aber war seine große Leidenschaft. Dass künftige Künstlergenerationen leichter im öffentlichen Raum ausstellen können, dafür wurde die Stiftung gegründet und mit Kapital ausgestattet. Aus dessen Erträgen sollen satzungsgemäß folgende Ziele verfolgt werden: die Förderung der bildenden Kunst in Kaufbeuren und Umgebung, die fachgerechte Archivierung und Betreuung der Sammlung Höger sowie anderer Kunstwerke, die von Zustiftern eingebracht werden und schließlich die Planung und Durchführung von Ausstellungen, insbesondere mit Werken des Malers Hans Höger und aus der Kaufbeurer Künstlerschaft zu gegebenen Anlässen. Weitere Aufgaben der Stiftung sind das zeitweise Ausleihen von Bildern und anderen Kunstwerken an private und öffentliche Veranstalter von Ausstellungen und die Verleihung eines Kunstförderpreises an einen bildenden Künstler oder eine Künstlerin aus Kaufbeuren oder dem Ostallgäu. Diese steht turnusmäßig im kommenden Jahr wieder an.