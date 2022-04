Wundertüte mit über 500 Optionen

TSV Westendorf mit 32 Teilnehmern bei der bayerischen Meisterschaft in Burgebrach.

02.04.2022 | Stand: 05:00 Uhr

„Endlich geht es wieder auf die Matte“, freut sich Thomas Stechele, Abteilungsleiter des TSV Westendorf über die bevorstehenden bayerischen Meisterschaften in Burgebrach. In der oberfränkischen Gemeinde im Landkreis Bamberg werden nun an zwei Tagen die Titel im Freistil ermittelt.

Zwei Jahre keine Meisterschaft

Vor zwei Jahren wurden zuletzt im Freistaat Landesmeisterschaften im Nachwuchs ausgetragen. Bei den Männern wurden zuletzt im Jahr 2019 die Medaillen in den einzelnen Gewichtsklassen verteilt. Im vergangenen Jahr fiel coronabedingt alles aus. Insgesamt wird Ausrichter TSV Burgebrach an beiden Tagen alles abverlangt. Über 500 Ringerinnen und Ringer haben sich angemeldet. „Wenn wirklich alle Vereine mit ihren Athleten kommen, wird das ein Mammutprogramm“, sagt Thomas Stechele.

Vorfreude und Ungewissheit

Am Samstag stehen die Altersklassen D- und C-Jugend, Junioren und weibliche Jugend im Fokus. Insgesamt schreiten elf TSV-Athleten über die Waage, wobei der größte Anteil die acht C-Jugendringer sind. Weitaus mehr Teilnehmer sind für Sonntag aus Westendorfer Sicht gemeldet, wenn die Ostallgäuer zu den bayerischen Titelkämpfen 14 B-Jugendliche, sechs Kadetten (A-Jugend) und einen Starter bei den Männern auf Medaillenjagd schicken. „Bei allen Ringern herrscht eine gewisse Vorfreude. Insgesamt kann man im Vorfeld schlecht voraussagen, welche Resultate herauskommen. Das ist schon eine Art Wundertüte“, sagt der Ringerchef. Aber er verweist im Gegenzug auch auf die arrivierten und starken Athleten, die mit einem vorderen Platz eine Nominierung für die deutschen Einzelmeisterschaften anpeilen.

Jürgen Stechele und Matthias Einsle dabei

Betreut werden die Ringer in Burgebrach durch Nachwuchscheftrainer Jürgen Stechele und Freistil-Cheftrainer Männer Matthias Einsle. „Für uns Trainer sind die kommenden Wochen nun terminlich geballt voll. Dass die Bayerischen nun auf zwei Wochenenden verteilt sind, ist ebenfalls eine super Sache“, sagt Einsle. Was die Ergebnisse angeht, wolle man sich einfach überraschen lassen. „Wir haben viel trainiert, und alle Ringer sind vorbereitet. Die Athleten, die liefern sollen, wissen Bescheid“, ergänzt der Cheftrainer. Schon am nächsten Wochenende geht es weiter zu den Landesmeisterschaften nach Regensburg. Dort stehen die Wettkämpfe im Griechisch-römischen Stil auf dem Programm.