Yes-Licht-Liga: EV Lengenfeld ist wieder im Olymp angelangt

Der EV Lengenfeld löst die Elbsee Haie als Meister in der Yes-Licht-Liga ab. Kitzighofen wird Dritter.

15.03.2022 | Stand: 19:00 Uhr

Am ersten Finaltag der Yes-Licht-Liga seit 2019 gingen in fairen und hochklassigen Spielen Lengenfeld und Kitzighofen als Sieger im Finale und Spiel um Platz 3 hervor. Der EVL wurde nach sechs Jahren und insgesamt zum fünften Mal Meister. Die Torjägerkanone sicherte sich wieder einmal Simon Ried mit 32 Treffer. So fand die bisher längste Saison mit 72 Spielen unter schwierigen Rahmenbedingungen einen krönenden Abschluss.

Eishockey Yes-Licht-Liga: EV Lengenfeld – Elbsee Haie Aitrang 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

Waren die Halbfinals durch eher dürftige Leistungen geprägt, so betrieben beide Mannschaften Wiedergutmachung. Das Endspiel bot den zahlreichen Anhänger alles, was das Eishockeyherz höherschlagen lässt.

Lengenfeld kam besser ins Spiel und ging früh durch Simon Ried in Führung. Auch danach hatte der Gastgeber mehr vom Spiel, doch kurz vor Drittelende gelang den Haien der Ausgleich. Im Mittelabschnitt war weiterhin Lengenfeld torgefährlicher, scheiterte aber immer wieder am überragenden Thomas Heider im Haie-Tor. (Lesen Sie auch: Saison beendet: EV Lindau in der Oberliga unsanft gestoppt)

Lengenfeld gegen Aitrang: Fairer Schlagabtausch auf hohem Niveau

Nach dem 0:2 fand Aitrangs Trainer Norbert Dietrich in der zweiten Drittelpause wohl die richtigen Worte. Anschließend war das Spiel wieder offen. Es war ein fairer Schlagabtausch auf hohem Niveau. Als in der Schlussminute Thomas Haider zugunsten eines sechsten Feldspielers sein Tor verließ, nutzten dies die Haie und erzielten 15 Sekunden vor Schluss das entscheidende Tor für den EVL. (Ex-ESVK-Coach Brockmann ist Trainer des Jahres in der DEL 2)

Ice Cubes Stöttwang – Desperados Kitzighofen 3:6 (1:3) - Ein Spieler macht den Unterschied

Kitzighofen hatte anfangs mehr vom Spiel und ging auch verdient in Führung, die Stöttwang aber ausglich. Nach dem Seitenwechsel waren die Ice Cubes weiter bemüht, aber ihnen gelang kein Tor, während die Gäste gnadenlos zuschlugen. Den Unterschied machte an diesem Tage Kitzighofens Christian Wörle aus, der vier Treffer erzielte – drei davon von der blauen Linie.

