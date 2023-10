Zehn Jahre elfter Mann - die Allgäu Bulls, Fanclub des TSV Westendorf

Seit 2013 sorgen die Allgäu Bulls in der Ringer-Hochburg beim TSV Westendorf für Gänsehaut-Stimmung. Daniel Ammersinn ist der Kopf des "elften Mannes".

12.10.2023 | Stand: 17:39 Uhr

„Wenn die Lichter in der Halle ausgehen, die Ringer zum Einmarsch bereit stehen und die Fans anfangen, zu singen, dann kribbelt es zum ersten Mal“, berichtet Robert Zech, Vereinsvorsitzender des TSV Westendorf, von dem Wirken des Fanclubs Allgäu Bulls. Und wer die Stimmung in der Sparkassenarena an einem Kampftag schon einmal erlebt hat, der weiß, dass das unter die Haut geht. „Als Fan stehst du da oben und peitscht dein Team durchgängig an. Als Ringer stehst du da unten und denkst nur, fuck, ist das geil“, beschreibt Zech das Gefühl aller in der Halle. Denn auch die Kontrahenten sind oftmals beeindruckt: „Auf dem Blatt Papier ist das eine, auf der Matte in Westendorf zu stehen, ist das andere.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.