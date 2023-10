Zehn Jahre elfter Mann - die Allgäu Bulls, Fanclubub des TSV Westendorf

Seit 2013 sorgen die Allgäu Bulls in der Ringer-Hochburg beim TSV Westendorf für Gänsehaut-Stimmung. Daniel Ammersinn ist der Kopf des "elften Mannes".

12.10.2023 | Stand: 17:00 Uhr

„Wenn die Lichter in der Halle ausgehen, die Ringer zum Einmarsch bereit stehen und die Fans anfangen, zu singen, dann kribbelt es zum ersten Mal“, berichtet Robert Zech, Vereinsvorsitzender des TSV Westendorf, von dem Wirken des Fanclubs Allgäu Bulls. Und wer die Stimmung in der Sparkassenarena an einem Kampftag schon einmal erlebt hat, der weiß, dass das unter die Haut geht. „Als Fan stehst du da oben und peitscht dein Team durchgängig an. Als Ringer stehst du da unten und denkst nur, fuck, ist das geil“, beschreibt Zech das Gefühl aller in der Halle. Denn auch die Kontrahenten sind oftmals beeindruckt: „Auf dem Blatt Papier ist das eine, auf der Matte in Westendorf zu stehen, ist das andere.“

Ein Club, sie zu einen

Zwar hatten die Westendorfer schon immer kleine Fangemeinden, doch seit zehn Jahren gibt es die Allgäu Bulls – die heuer gleichsam ein Mini-Jubiläum feiern. „Wir wollten die Fanclubs vom SV Oberostendorf, SVO Germaringen, Westendorf und Blonhofen zu einer starken Gemeinschaft als einen großen Fanclub vereinen“, erklärt Bulls-Vorsitzender Daniel Ammersinn. Jetzt hat sein Verein rund 50 Mitglieder, nur in Aufkirch gibt es noch eine weitere kleine Fanschar. Denn damals fingen die Fans an, auch Touren zu den Auswärtskämpfen zu organisieren – und gemeinsam geht das besser.

Ehemaliger bayerischer Meister

„Und vor knapp 10 Jahren kam der Daniel um die Ecke mit der Idee der Allgäu Bulls“, erzählt Zech. Der jetzige Vereinsvorsitzende und frühere Aktive gründete dann mit Thomas Grotum und Ammersinn den Club, weitere Mitglieder wirkten ebenfalls maßgeblich mit. „2018/2019 wurde es dann das Baby vom Daniel, und seitdem macht er einen fantastischen Job. Er hört niemals auf, sich irgendwas einfallen zu lassen“, berichtet Zech weiter. Der 32-jährige Ammersinn ist quasi ein typisches Westendorfer Eigengewächs: „Ich habe lange gerungen – mal mehr mal weniger erfolgreich. In der Jugend wurde ich bayrischer Meister und zweimal vierter bei der deutschen Meisterschaft“, erläutert er. Zudem war er im Kader der Zweiten Mannschaft und hatte zehn Einsätze in der Ersten – damals immerhin in der 2. Bundesliga.

Viele Vereine haben keine Fanclubs

Nun leitet er seit zehn Jahren den Fanclub federführend. „Aber ohne meine ganzen Jungs und Mädels wäre das alles nichts – vor allem die Organisation für die Auswärtsfahrten übernimmt meistens jemand anderes – wie Robert Zech oder Sarah Stechele“, erzählt Ammersinn. Dabei sind Anhänger bei Auswärtskämpfen keineswegs normal – ohnehin haben viele Vereine gar keine Fanclubs. Die Allgäu Bulls pflegen immerhin Freundschaften mit den Fans des früheren deutschen Serienmeisters ASV Nendingen und mit dem Bundesligisten SC Siegfried: „Seitdem unser Niklas Stechele in Kleinostheim kämpft, haben wir guten Kontakt zu den Fans dort“.

Gegner brauchen gute Nerven

Und Westendorf genießt als Landesstützpunkt einen guten Ruf. „Ohne die Bulls würde man vielleicht nicht dort stehen und so bekannt sein in ganz Deutschland, wie es aktuell der Stand ist“, berichtet Zech. Dazu gehört natürlich auch die Atmosphäre, für die die Bulls zuhause sorgen. „Sie bringen die richtige Stimmung in die Halle, dadurch können wir noch einmal zehn Prozent mehr abrufen“, berichtet Ringer und Freistil-Cheftrainer Matthias Einsle über Westendorfs „elften Mann“.

Wer in der Ringer-Hochburg bestehen will, muss also nicht nur gut sein, sondern braucht auch gute Nerven: „Das die Fans Einfluss auf den Kampfverlauf haben, hat es schon so oft gezeigt. Übermächtige Gegner sind eingeknickt vor der Stimmung, Kämpfe wurden gedreht und gewonnen, Emotionen wurden entfesselt, die die Fans entzündet haben“, berichtet Zech. „Wir feiern und feuern natürlich unser Team an und unterstützen die Jungs bei Sieg oder Niederlage“, betont Ammersinn.

Gründe zum Feiern gab es oft

Erfolge sind selbstverständlich lieber gesehen – wie die Meisterschaft in der 2. Liga 2013, die deutsche Meisterschaft der Jugend 2015 oder der Titel in der Oberliga 2019. „Auch die beiden Jahre in der Bundesliga waren ein tolles Erlebnis“, fügt Ammersinn an. Er wünscht sich natürlich weitere Siege für seine Ringer – am besten für den Aufstieg in die 2. Liga: „Ich denke, für unsere Ringer wäre das eine tolle Sache – auch für unsere Nachwuchssportler, um sich Ziele und Vorbilder zu stecken.“

Am Samstag nächster Kampf

An Ammersinn soll es jedenfalls nicht scheitern, lobt Zech den Bulls-Chef: „Er steht quasi mit seinem Namen für die Bulls. Er ist hier sehr wichtig, und aktuell sind die Bulls unglaublich gut organisiert und machen einfach Spaß.“ Und die Ringer werden auf jeden Fall von den „besten Fans der Liga“ gepusht – so das Echo der Athleten – wohl auch am Samstagabend gegen den SV Wacker Burghausen II.

Die Fans wiederum bekommen von den Ringern ja auch eine Steilvorlage, meint Zech: „Emotionen, Leid, Jubel, Freundschaft, Sieg oder Niederlage, dass alles kannst du im Ringen in Sekunden erleben und das macht es einfach aus.“