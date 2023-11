"Zeit des Schenkens" lockt nach Mauerstetten

Bummeln, shoppen, adventliches Flair genießen und sich mit einem Glühwein in Vorweihnachtsstimmung bringen lassen - am Wochenende in Mauerstetten.

25.11.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Unter dem Motto "Zeit des Schenkens" geht es am Wochenende in Mauerstetten vorweihnachtlich zu. Zur Einstimmung auf den Advent bieten Händler in der weihnachtlich geschmückten Hausener Straße wieder handgemachte Geschenke, Christbaumschmuck, Dekoartikel, künstlerische Arbeiten aus Glas, Keramik, Metall oder Beton, Honig und Gewürze an. Aus Scheunen, Stadeln, Garagen und Zelten im weihnachtlichen Flair verkaufen sie ihre Waren.

Aus Scheunen und Garagen heraus bieten die Händler bei "Zeit des Schenkens" in Mauerstetten ihre Waren an. Bild: Mathias Wild

Adventskalendertürchen öffnen sich

Auch für die jüngsten Marktbesucher gibt es eine Attraktion. Sie dürfen Türchen des Adventkalenders vom Kindergarten St Vitus öffnen. Der Erlös kommt dem Kindergarten zugute. Und wer beim Bummeln durch die Stadel Hunger oder Durst bekommt, für den stehen zahlreiche Stände mit süßen und deftigen Verlockungen bereit. Los ging es bereits am Freitag. Geöffnet haben die Attraktionen aber auch am Samstag von 15 bis 20 Uhr und am Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Parkplätze stehen vor Ort bereit, die Feuerwehr regelt den Verkehr.