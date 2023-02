Zeit für eine Auffrischung - SVM kassiert nächste Pleite

Ersatzgeschwächter SV Mauerstetten verliert gegen TB München das vierte Spiel in Folge in der Bayernliga. Wettkampfpause kommt zur rechten Zeit.

07.02.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Erneut mussten die Volleyball Damen 1 des SV Mauerstetten eine empfindliche Niederlage einstecken – 2:3 (15:25, 25:22, 25:13, 23:25 und 7:15) gegen den Turnerbund München. Damit verloren sie auch ihr viertes Spiel in Folge und rutschten damit auf den siebten Tabellenplatz in der Bayernliga ab.

Nur neue Spielerinnen im Kader

Mit einem Mini-Kader von nur neun Spielerinnen musste Trainer Jürgen Malter das schwere Spiel gegen seine ehemalige Mannschaft bestreiten, da Ina Wahmhoff nach einer Schulterluxation und Eva Kleiner mit einer Fingerverletzung ausfielen. Nadine Birk agierte ebenso auf ihrer angestammten Position als Libera wie ihre Schwester Alissa auf Diagonal. Mona und Sandra Gärtner besetzten die Mitte, während Lea Weh den Part auf Außen übernehmen musste, da dem Trainer nur noch Marina Zabel auf Außen zur Verfügung stand. Nelly Hatzenbühler war auf ihrer gewohnten Position als Zuspielerin wie gewohnt Dreh- und Angelpunkt im Spiel des SVM. Als Ergänzungsspielerinnen standen noch Lara Schmid (Zuspielerin) sowie Franziska Holderried (Libera) zur Verfügung.

Durchschnittsalter 19,6 Jahre

So startete das junge SVM-Team mit einem Durchschnittsalter von 19,6 Jahren überaus nervös gegen die sehr erfahrene Truppe. Der TBM baute mit großer Erfahrung aus einer sicheren Abwehr heraus gute Angriffe auf und schloss diese mit knallharten Schmetter- sowie gezielten Angriffsbällen ab. Nach relativ kurzer Zeit sicherten sich die Damen aus der Landeshauptstadt mit einem Ableger am Netz den ersten Satz mit 25:15.

Mona Gärtner sorgt für Erfolgserlebnis

Der SVM sah dabei gar kein Land – auch die knapp 100 Zuschauer erwarten keinen Sieg ihrer Mannschaft mehr. Mit einem überraschenden Ableger am Netz zum 1:0 startete Nelly Hatzenbühler den zweiten Satz. Die „Gärtner-Schwestern“ erzielten viele Punkte am Netz und Alissa Birk steuerte als vorbildliche Kapitänin viele Punkte sowohl im Block als auch mit gezielten Diagonalbällen oder Aufschlagassen bei (10:10). Marina Zabel brachte mit viel Einsatz und guten Aufschlägen ihrem Team die Führung (17:15). Lea Weh erledigte ihre ungewohnte Aufgaben als Außenspielerin hervorragend und steuerte am Netz Punkte bei (20:15). Doch dem TBM schien an diesem Tag einfach alles zu gelingen und er konnte immer wieder aufholen (22:24). Allerdings unterliefen dem SVM auch viele, einfache Eigenfehler. Mona Gärtner bereitete dem Satz jedoch mit einem sicher gespielten Ableger ein Ende.

Im dritten Satz konzentriert

Mit einer Aufschlagserie leitete Nelly Hatzenbühler den dritten Satz ein und nahm dabei das nun enthusiastisch anfeuernde Publikum mit (6:0). Bei den Gästen schlichen sich einige Fehler ein, derweil der SVM, bei dem Franziska Holderried und Lara Schmid immer wieder zu guten Einsätzen kamen, mit mannschaftlicher Geschlossenheit den Vorsprung und damit den Sieg festhielt (25:13).

Extreme Spannung - dann ist die Luft raus

Im vierten Satz lag Mauerstetten zunächst hinten. Aber mit einer mit viel Übersicht und großem Kampfgeist agierenden Nadine Birk, die von der Trainerin des TB zur besten Libera der Liga und damit auch zur besten Spielerin des Tages gekürt wurde, ging der SVM dann in Führung. Doch durch viele Leichtsinnsfehler beim SVM und eine starke Leistung des TBM schmolz der knappe Vorsprung (20:20). In der extrem spannenden Schlussphase verlor der SVM diesen Satz doch noch mit 23:25. Im damit notwendigen Tiebreak hatte der SVM nichts mehr hinzuzusetzen. Der TBM spielte wie aus einem Guss und holte dadurch einen ganz wichtigen Sieg für den Klassenerhalt.

Drei Wochen Pause

Für den SVM wird es wichtig sein, die dreiwöchige Pause gut zu nutzen, den Kader mit weiteren Spielerinnen zu erweitern und in den letzten vier Spielen zumindest noch zwei Siege für den Bayernligaerhalt zu holen.