Zeltlager mit Alpenblick - Nachwuchsringer mit Sommerspaß

Der TSV Westendorf unterhält seinen Nachwuchs mit einem Besuch im Freizeitbad und einem Grillabend. Das Zeltlager dazu wird kurzerhand in die Ringerhalle verlegt.

09.08.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Zwei Jahre konnte der gesamte Nachwuchstross des TSV Westendorf abseits der Matte nichts Gemeinsames unternehmen. Doch nun war es wieder möglich. Sowohl in einem Freizeitbad als auch bei einem Grillfest inklusive Übernachtung hatten Trainer und Betreuer besonders aber die Kinder einen Heidenspaß.

Abteilungsleiter als Eismann

Zunächst ging es mit einem Bus für den TSV in ein Freizeitbad nach Sonthofen. Einen ganzen Tag lang war Badespaß und gute Laune angesagt, einfach ohne Einschränkungen. Abteilungsleiter Thomas Stechele fungierte als Eismann, die Trainer Matthias Einsle und Markus Stechele unterstützten tatkräftig. Der zweite Termin, der im Kalender bei Nachwuchscheftrainer Jürgen Stechele und Jugendleiter Jens Rarek rot markiert war, war das Zeltlager in Osterzell. Aufgrund der unsicheren Wetterlage wurde das Event kurzerhand ins Bürgerhaus Alpenblick verlegt, wo sonst die Ringer ihre Wettkämpfe bestreiten. „Wir mussten dies innerhalb kürzester Zeit umplanen“, sagt Rarek und dankt der Gemeinde, dass dies unkompliziert ermöglicht hatte.

Gaudi für 50 kleine Ringer

Knapp 50 Nachwuchsathleten auf einem Haufen, zusammen mit vielen Eltern, Betreuern und Trainern des TSV – organisatorisch hatten Jürgen Stechele und Jens Rarek schon im Vorfeld alle Hände voll zu tun. Doch auch den beiden war es eine Freude, dass ein Zusammenkommen wieder abseits der Matte möglich war. „Wir haben gegrillt, einen super Abend verbracht. Die Kinder haben die Halle in Beschlag genommen, gespielt und hatten einfach eine Supergaudi“, erzählt der Jugendleiter. „Vor allem das Teambuilding stand besonders im Fokus“, ergänzt Stechele, der dafür auch den Trainern Bernhard Hofmann, Daniel Ammersinn Bernd Nothelfer, Thomas Wurmser, Christian Stühle und Michael Fichtl dankt.

70 Steaks und 70 Würstchen

200 Semmeln, 70 Steaks und 70 Würstle wurden verschlungen. Jedes Kind bekam noch ein Eis. „Die TSV-Ringerfamilie wieder so zu sehen und zu erleben, ist einfach großartig“, bringt es Rarek auf den Punkt. Und Jürgen Stechele war dankbar, dass er mit den Eltern ins Gespräch gekommen war. „Die Beteiligung der Kinder am Training und an den Wettkämpfen, das Miteinander im Verein, das alles steht und fällt mit dem Engagement der Eltern“, macht der Nachwuchschef deutlich. Selbst nach dem Event gab es nur positive Rückmeldungen.