Zerfahrene Partie - ESVK siegt mit Beigeschmack

Stark begonnen, glücklich gewonnen. Zwei Verletzungen bringen den ESV Kaufbeuren jedoch aus dem Tritt. Dennoch reicht es zu einem 4:2-Sieg gegen sehr körperbetont spielende Selber Wölfe.

16.01.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Schnellen Schrittes eilte ESVK-Teamarzt Dr. Claus Huyer auf das Eis. Neben dem Kaufbeurer Tor lag Verteidiger Tomas Schmidt. Er war wenige Sekunden nach Beginn des zweiten Drittels unglücklich und mit dem Oberkörper voraus in die Bande gekracht. Selbs Mittelstürmer Mark McNeill hatte dem Joker ein Bein gestellt. Ob absichtlich oder unabsichtlich, schwer zu beurteilen. Die Schiedsrichter, die sich diese Szene auch noch einmal auf Video ansahen, gaben jedenfalls nur zwei Minuten. Für Schmidt war die Partie vorbei. Und für die Joker irgendwie auch. Sie hatten kurz vorher schon den Ausfall von Stürmer John Lammers verkraften müssen.

Lammers bekommt Stock ins Gesicht

Lammers hatte einen Stock ins Gesicht bekommen, in Folge schwoll ein Auge bei ihm zu. Und mit dem Zweiten sieht man im Eishockey eben nicht besser. Bis dahin war es ein guter Auftritt des ESVK. Die Joker spielten aktiver, zeigten mehr Kreativität. Kreativ war bei Selb indes niemand. Die Fichtelgebirgler wussten, dass sie den Allgäuern über körperliche Härte den Schneid abkaufen müssen. Nachdem Kaufbeuren mit 2:0 in Führung gegangen war, taten sie dies auch zunehmend.

ESVK-Spieler unter Schock

„Es ist natürlich immer erst mal ein Schock, wenn eigene Spieler fehlen“, sagte Stürmer Johannes Krauß nach dem Match. Er sah sein Team im zweiten Drittel „zusammenbrechen“, wie er es nannte. Die Verletzungen und auch die Selber Spielweise brachten die Joker von ihrem Spielplan ab. Auch der Umstand, dass die Schiedsrichter zahlreiche kleine Vergehen der Gäste nicht ahndeten, spielte dem ESVK nicht in die Karten. So wurde das Spiel zerfahren, aufgeladen, mitunter gar unansehnlich. Und Selb riss das Momentum mehr und mehr an sich, hatte nach 50 Minuten zum 2:2 ausgeglichen. Nicht zuletzt war das auch der Fall, weil Kaufbeuren mehrere gute Chancen nicht verwertet hatte. „Die Chancenverwertung ist immer ein Problem“, meinte Krauß.

Schmidt noch während der Partie im Klinikum

Und doch nahm Mikko Lehtonen vier Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit das Herz in die Hand, zog von der blauen Linie ab und ließ den Puck im Netz zappeln. Die Rot-Gelben unter den 2250 Personen in der Arena jubelten. Tobias Echtler setzte sieben Sekunden vor dem Ende ins leere Tor den Schlusspunkt zum 4:2. Tomas Schmidt war da schon im Klinikum. Erst nachts kam bei ihm eine vorsichtige Entwarnung. Die Medienabteilung des ESVK teilte mit, dass in der Schulter nichts gebrochen sei. Nun gibt es abseits von Knochen noch andere Dinge, die bei einem solchen Sturz in die Bande in Mitleidenschaft gezogen werden können. Weitere Untersuchungen sollen bei der exakten Diagnose noch helfen.

Am Dienstag kommen die Füchse

Dass Schmidt am Dienstagabend beim nächsten Heimspiel ab 19.30 Uhr gegen die Lausitzer Füchse wird auf dem Eis stehen können, ist unwahrscheinlich. Für den Tabellenelften, die nur vier Punkte aus den vergangenen fünf Spielen geholt haben, geht es darum, sich irgendwie noch für die Play-offs zu qualifizieren. Da ist jeder Punkt wichtig. Sicher würde es den Füchsen helfen, sich in Überzahl mehr zusammenzureißen. Mit einer 15-prozentigen Erfolgsquote sind sie das schlechteste Powerplay-Team. Top-Scorer mit 44 Punkten ist Hunter Garlent.

Aufgefallen