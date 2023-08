Ziel erreicht, Zuversicht wächst - SVK nach Sieg im Soll

Die SpVgg Kaufbeuren besiegt den FC Oberstdorf in der Bezirksliga Süd klar mit 3:0. Damit hat sie die Vorgaben des Trainers nach zwei Spielen erfüllt.

Start geglückt – die SpVgg Kaufbeuren hat sicher und verdient ihr erstes Heimspiel in der Bezirksliga Süd mit 3:0 gegen den FC Oberstdorf gewonnen. Trotz vieler Ausfälle, bedingt durch Urlaub und Verletzungen, war Trainer Mahmut Kabak in der „glücklichen Lage“, fünf Auswechselspieler zu haben.

Die Personalsituation könnte prekär werden

Sein Trainerkollege aus Oberstdorf, Peter Christl, reiste dagegen nur mit zwei Spielern für die Auswechselbank an. Aber auch Kabak weiß, dass sich die Urlaubssituation noch verschärft: „Im August wird es noch schlimmer: Viele Unternehmen haben Betriebsferien, uns wird eine komplette Mannschaft fehlen. Aber es hilft kein Jammern, es wird vielen Mannschaften so gehen.“

Nach Blitzstart etwas nachlässig

Die Kaufbeurer legten einen Blitzstart hin, gingen in der sechsten Minute bereits in Führung: Alessandro Mulas luchste dem Gästetorwart den Ball ab, und Kapitän Jannik Keller verwertete Vorlage. Matteo Di Maggio und Ardi Rramanaj waren die weiteren Torschützen für die SpVgg. Kapitän Keller war nach dem Spiel zufrieden: „Wir waren über 90 Minuten spielbestimmend, müssen jedoch mit unseren Möglichkeiten konsequenter umgehen. Da machen wir uns das Leben unnötig schwer.“

Nächster Halt Dinkelscherben

Am Sonntag geht es nach Dinkelscherben – der TSV hat am Wochenende mit 1:4 in Germaringen verloren und steht damit unter Druck. „Wir müssen dies ausnutzen, denn eine kleine Verunsicherung wird beim Gegner bestehen,“ meint Keller, der nach den vier Punkten, die auch Trainer Kabak vorgegeben hatte, zuversichtlich nach vorne blickt.