Extreme Hindernisse? Für diesen Ostallgäuer kein Problem

Zum fünften Mal war der Extremläufer Stefan Settele aus Baisweil (Ostallgäu) bei einer EM am Start. Im Teamrace spielte eine Krankentrage eine wichtige Rolle.

20.06.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Der Extremläufer Stefan Settele aus Baisweil war bei der OCR Europameisterschaft in Tata (Ungarn) am Start. Es war seine fünfte Teilnahme an einer EM – und dafür belohnte er sich mit seinem bisher besten Ergebnis.

