Ziemlich fair – bis auf eine entscheidende Rote Karte

Die SG Kaufbeuren/Neugablonz hat das Derby in der Bezirksoberliga im Griff. Nach einem Platzverweis bricht die SG Biessenhofen/Marktoberdorf ein.

01.03.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Nach einer Schweigeminute für die Opfer des Ukraine-Konflikts wurde das zweite Derby zwischen der SG Kaufbeuren/ Neugablonz und der SG Biessenhofen/Marktoberdorf in der mit rund 150 Leuten gut besetzten Sporthalle angepfiffen. Zuvor gab es aus Kaufbeurer Sicht noch eine positive Sache: Die Sparkasse, einer der Sponsoren der Handball-SG, übergab dem Förderverein einen Scheck. Und am Ende freuten sich die Kaufbeurer ebenfalls – über einen 36:15-Kantersieg (18:9).

Nur am Anfang gleichwertig

Doch nach dem Anpfiff nutzten erst einmal die Gäste ihre erste Chancen und gingen mit 1:0 und 2:1 in Führung. Die heimische SG glich aber immer postwendend aus. Dann gingen die Kaufbeurer in Front gehen, aber die Gäste konterten. So ging das bis zur 11. Minute. Da erhöhten die Gastgeber erstmals auf zwei Tore (6:4) und in der Folgezeit setzte sich Kaufbeuren mit 8:4 ab (13.). Die Ostallgäuer SG, die nicht in Bestbesetzung antreten konnte, holte noch einmal auf. Aber von da an ergriffen die Mannen um Kapitän Manuel Reckziegel endgültig die Initiative und legten Tor um Tor einen drauf. Knackpunkt war sicherlich auch eine Rote Karte gegen die Gäste in der 26. Minute. Ansonsten war die Partie äußerst fair – die beiden guten Unparteiischen mussten nicht viele Strafzeiten verteilen.

Dier zweite Hälfte torreich runtergespielt

Im Prinzip war das Spiel zur Pause beim Stand von 18:9 fast schon entschieden. In der zweiten Hälfte passierte dann in der Tendenz auch nicht mehr viel: Die Schmuckstädter erhöhten ihren Vorsprung und lagen in der 54. Minute das erste Mal mit 20 Toren (31:11) in Front. Manuel Reckziegel mit acht Treffern avancierte dabei zum besten Schützen des Spiels. Am Ende stand ein 36:15-Erfolg auf der Anzeigetafel. Einziges Manko war die Chancenverwertung. Reihenweise wurden beste Möglichkeiten ausgelassen und leichtfertig vergeben. Bei einer konsequenteren Ausnutzung hätte das Ergebnis viel höher ausfallen können. Aber auch die Gäste verdienten Respekt, da sie bis zum Schlusspfiff versuchten, das Ergebnis erträglicher zu gestalten.

Derzeit ein Platz an der Sonne

Mit 10:2 Punkten stehen die Kaufbeurer Handballer (6 Spiele) auf dem ersten Platz in der Bezirksoberliga West. Gefolgt von der SG Kempten/Kottern und dem TSV Ottobeuren III (beide 4 Spiele; 6:2 Punkte). Kempten/Kottern verlor überraschend beim TV Waltenhofen mit 24:25 und hat nun ebenfalls zwei Minuspunkte auf dem Konto. Es ist also alles offen im Kampf um den Platz an der Sonne.

Lesen Sie auch

Handball SG Kaufbeuren Doppelter Erfolgsschlüssel - Kaufbeuren steht defensiv sicher

Die nächste Aufgabe wartet am kommenden Sonntag mit dem TSV Sonthofen auf die SG.

Die SG spielte mit: