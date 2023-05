„Zitterbalken“ souverän gemeistert - Nachwuchs des TVK im Turnen erfolgreich

Nachwuchs des TV Kaufbeuren zeigt bei den bayerischen Turnmeisterschaften starke Leistungen. Titel für Hannah Armstrong.

31.05.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Mit einem Meistertitel und zwei weiteren Siegen kehrten die Nachwuchsturnerinnen des TV Kaufbeuren von den bayerischen Meisterschaften in Unterföhring zurück.

Zwei souveräne Siege

Lianna Schreider (2016) startete bei ihren ersten „Bayerischen“ in der Wettkampfklasse 6. Sie ließ ihre Konkurrentinnen an allen vier Geräten hinter sich und siegte deutlich mit fast vier Punkten Vorsprung. Ihre Trainingskollegin Hannah Armstrong (2017) turnte dieselben Pflichtübungen in der Leistungsklasse 6 – hier ging es um den Meistertitel. Auch Hannah leistete sich keine Fehler. Sie erturnte jeweils die höchste Punktzahl an Barren, Balken und Boden und wurde mit zwei Punkten Vorsprung bayerische Mehrkampfmeisterin der AK 6. „Besser hätte es für die beiden nicht laufen können“, zeigte sich Trainerin Desiree Girgenti zufrieden.

Am Balken geglänzt, am Barren abgegangen

Mit 30 Starterinnen war die LK 7 teilnehmerstärkster Wettkampf des Tages, und mit dabei Lea Stark (2016). Sie bewies Mut durch einen besonders hohen Rückschwung am oberen Barrenholm und schaffte es im Mehrkampf auf Platz neun. Aurelia Belotti (2014) stellte sich den anspruchsvollen Übungen der LK 8. Sie zeigte mit Rad, Handstand und Bogengang ihr volles Können und erreichte die höchste Punktzahl auf dem Balken. Nach einem unfreiwilligen Abgang am Barren verpasste sie als vierte nur knapp das Podest.

Emi Cominotti behält die Nerven

Im Vergleichswettkampf der AK 9 bis 11 – die Titel werden erst im Herbst vergeben – startete Emi Cominotti (2013) in der Klasse 9. Nach den ersten drei Geräten war sie schon auf Siegeskurs. Doch das letzte Gerät, der „Zitterbalken“, hatte sie erst zwei Wochen zuvor eine Treppchenplatzierung bei den schwäbischen Meisterschaften gekostet. Emi behielt die Nerven, zeigte eine saubere Übung mit Bonuselementen und holte sich mit überragenden sechs Punkten Vorsprung den Mehrkampfsieg. „Das war eine deutliche Bestätigung, dass Emi bereit ist, in der zweiten Jahreshälfte in die Leistungsklasse 10 zu wechseln“, sagte Trainerin Christina Heß.