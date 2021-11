Zoff um denkmalgeschütztes Haus in Kaufbeuren: „Zum Abschuss freigegeben“

Ist ein historisches Gebäude in Kaufbeuren vom Verfall bedroht? Ein Miteigentümer behauptet das. Stadt und Denkmalschutzbehörde halten dagegen.

Die Stadt Kaufbeuren hat eine Fülle an Denkmälern – manche sind Vorzeigeobjekte wie das Trentini-Haus, andere haben Sanierungsbedarf. Zu Letzteren zählt ein AZ-Leser das Haus Unter dem Berg 11: „Durch einen Eigentümerwechsel im Hinterhaus ist das Denkmal sowie seine baulichen Besonderheiten in existenzieller Gefahr“, erklärt er, der selbst ein Mitbesitzer des Komplexes ist. Und er macht dafür die Stadt verantwortlich: „Die Verwaltung sieht dem vollkommen untätig zu. Denkmäler sind in Kaufbeuren offensichtlich als altes störendes Zeug zum Abschuss freigegeben.“