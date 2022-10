Zu Lande, zu Wasser und in der Luft - Felicitas Leicht kommt überall zurecht

Die elfjährige Felicitas Leicht vom RVC Gutenberg holt mit ihrem Reitpony Virginia Bronze bei der schwäbischen Meisterschaft der Vielseitigkeitsreiter.

Die elfjährige Felicitas Leicht vom Reit- und Voltigierclub Gutenberg hat mit ihrem Pony Virginia die Bronzemedaille bei den schwäbischen Meisterschaften in der Vielseitigkeit gewonnen – drei Reitdisziplinen waren dabei zu bewältigen. Die Titelkämpfe fanden in Mertingen beim Reit- und Fahrverein Donauwörth-Mertingen statt, dessen etablierte Anlage eine der wenigen Geländestrecken in Schwaben ist.

Das Beste kommt am Ende

Felicitas Leicht blickte gemeinsam mit ihrem Deutschen Reitpony Virginia – kurz Ginni genannt – bereits auf eine hoch erfolgreiche Turniersaison 2022 zurück. In Mertingen nahmen die beiden dann zum Saisonabschluss an ihrer ersten schwäbischen Meisterschaft in der Ponywertung teil. Für die Meisterschaftswertung musste ein kombinierter Wettbewerb aus den Teilprüfungen Dressur, Gelände und Parcoursspringen, jeweils mit den Anforderungen der Klasse E, absolviert werden.

In der Lieblingsdisziplin geglänzt

Die Dressur bestritten die beiden mit einer soliden Runde, die mit einer Wertnote von 7,1 bewertet wurde, was in dieser Teilprüfung den sechsten Platz bedeutete. Anschließend stand der Stilgeländeritt Klasse E an, eindeutig die Lieblingsdisziplin der Gymnasiastin und ihrer Falbstute. Trotz des vielen Wassers von oben und der schwierigen Bodenverhältnisse gelang Felicitas Leicht eine stilistisch einwandfreie Geländerunde. Die Richter belohnten diesen Ritt mit der Traumnote 8,5 – was auch den Sieg in der Teilprüfung Gelände bedeutete.

Eine Stange fiel zu viel

Im abschließenden Parcoursspringen fehlte dem Paar aber das letzte Quäntchen Glück und es fiel eine Stange zu viel: Abzüglich dieses Hindernisfehlers blieb dem Duo ein Endergebnis von 7,0 und der vierte Platz. In der Summe erreichten Felicitas Leicht und Reitpony Ginni damit den dritten Platz in der Meisterschaftswertung. Dafür wurden die beiden mit der Bronzemedaille der Pony-Vielseitigkeitsreiter in Schwaben dekoriert. Den Meistertitel in dieser Wertung errang Anika Lara Miehle aus Augsburg mit Top Tizia, gefolgt von Nora Kuhlins aus Holzheim mit Pony GWH Josy auf dem Silberrang.