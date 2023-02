Zu wenig Gegenwehr - Handballern fehlt am Ende die Kraft

Handballer der SG Kaufbeuren/Neugablonz müssen empfindliche Heimniederlage einstecken.

14.02.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Eine heftige Schlappe gab es für die Handballer der SG Kaufbeuren/ Neugablonz. Die Herren verlieren gegen den TV Immenstadt mit 19:31 (14:13). „Das war heute nix“, lautete das Fazit des Hallensprechers, als am Samstag kurz vor 19 Uhr die Partie der Bezirksoberliga zwischen den Kaufbeurern und den Gästen abgepfiffen worden war. Mit 19:31 wurde die SG in eigener Halle deklassiert. Obwohl es bis zum Halbzeitpfiff gut ausgeschaut hatte. Da lagen die Schmuckstädter sogar mit 14:13 noch in Führung.

Fünf Stammspieler fehlen

Doch der Reihe nach. Mit Niklas Klöck, Christoph Dreher, Markus Konstantin, Tim Huber und Florian Bartelt fehlten Coach Dariusz Chryplewicz fünf wichtige Stammspieler. Das zu kompensieren war fast unmöglich. Die SG kam überraschend gut ins Spiel, doch es gelang ihr nicht, mehr als zwei Tore zwischen sich und dem TVI zu bringen. So kamen die Städtler immer wieder zum Ausgleich. Mit einem knappen, aber verdienten 14:13, ging es in die Pause. Überragend in den ersten 30 Minuten einmal mehr Jonas Klöck im Kasten der Kaufbeurer. Auch sein Gegenüber Simon Weigl zeichnete sich mehrfach aus. Matthias Seidel, der von Anfang an Spielanteile bekam, lieferte eine starke Partie für die SG. Philipp Höhne trug sich ebenfalls in die Torschützenliste eintragen. So konnte es weiter gehen – aber die Zuschauer hatten die Rechnung ohne die Immenstädter gemacht.

Nach der Pause geht es bergab

Sekunden nach Wiederanpfiff erzielten sie den Ausgleich. Mit einem 5:0-Lauf drehte der TVI dann das Spiel (40.). Von da an war von den Gastgebern nur noch wenig bis keine Gegenwehr mehr zu spüren. Zwar keimte beim 17:19 Hoffnung auf (41.), doch das war es dann auch. Die Gäste schalteten und walteten, wie sie wollten, und die SG scheiterte mit den besten Chancen am gegnerischen Torhüter. Auch war diesmal kein Aufbäumen zu erkennen. Eigentlich das, was das Team in den vergangenen Wochen ausgezeichnet hat.

Fünf Treffer in 30 Minuten

Am Ende stand eine hohe, aber auch völlig verdiente Niederlage. Auch wenn es durch die vielen Ausfälle keine eingespielte Mannschaft war, muss man – bei den hohen Ansprüchen, die sie an sich selbst hat – einfach mehr erwarten. Fünf Treffer in 30 Minuten sind eindeutig zu wenig. Für die SG bedeutet dies, dass sie mit 10:14 Punkten auf den achten Platz abgerutscht ist. Zwar sind es noch vier Zähler Abstand zum SV Pullach, aber viele Punktverluste darf sie sich nicht mehr erlauben.