Zu wenig Hausärzte im Ostallgäu: Praxen sind völlig überlastet

Wer im Ostallgäu eine Behandlung braucht, muss mitunter weit fahren. Mediziner sind frustriert. Wie lautet ihre Kritik an der aktuellen Gesundkheitspolitik?

26.06.2021 | Stand: 17:15 Uhr

Wenn es läuft wie geplant, wird Dr. Rainer Albrecht seine Praxis in Oberostendorf im Herbst komplett an einen Kollegen abgeben – und dann dort als angestellter Arzt arbeiten. „Ich habe das Gefühl, den richtigen Nachfolger gefunden zu haben – nicht, dass ich eine Auswahl gehabt hätte.“ Für Landärzte tue die Politik zu wenig, lege Medizinern eher zusätzliche Steine in den Weg. Die Entscheidungsträger wollten die Einrichtung großer medizinischer Versorgungszentren (MVZ) vorantreiben, „Einzelpraxen auf dem Land stören da natürlich.“ Auch im nördlichen Ostallgäu gibt es zu wenig Hausärzte – dass sich daran in absehbarer Zeit etwas ändern wird, glaubt Albrecht nicht mehr. „Ich habe die Verantwortlichen auf die Folgen der aktuellen Gesundheitspolitik hingewiesen, aber kein Problembewusstsein feststellen können“, sagt der 50-Jährige.