Anwerben statt abwehren: Wir brauchen Pflegekräfte aus dem Ausland

Unsere Autorin sagt: Um den Fachkräftemangel im Gesundheitswesen in den Griff zu bekommen, muss Deutschland ein attraktives Land für Einwanderung werden.

03.01.2023 | Stand: 18:41 Uhr

In der Statistik der Agentur für Arbeit, in welchen Berufen der Fachkräftemangel am größten ist, landet auf Platz eins regelmäßig die Alten- und Krankenpflege. Die Patientenversorgung – ob im Seniorenheim oder in der Klinik – muss attraktiver werden. Eine gute Bezahlung ist ein Anfang.

Lücke ist mit einheimischen Pflegekräften nicht zu schließen

Doch trotz aller Bemühungen, wieder mehr junge Menschen für eine Ausbildung in der Pflege zu begeistern, wird die Lücke mit einheimischen Fachkräften allein nicht zu schließen sein.

Wir brauchen Bewerber aus dem Ausland und sollten sie nicht mit langwierigen bürokratischen Verfahren an ihrer wichtigen Arbeit hindern. Natürlich ist die Überprüfung der beruflichen Qualifikation gerade in der Gesundheitsbranche sehr wichtig.

Einwanderung ist eine Chance für unsere Gesellschaft

Doch vor allem in Bayern wird noch immer viel zu oft eher überlegt, wie man Migrantinnen und Migranten abwehren kann. Und selten, wie man Einwanderung im Interesse der Gesellschaft nutzen kann. Auch viele Träger von Betreuungseinrichtungen für Pflegebedürftige beklagen immer wieder, dass es kompliziert sei, eine Arbeitserlaubnis für neue Mitarbeitende aus dem Ausland zu bekommen. Um den Fachkräftemangel in der Pflege abzubauen, braucht es einfachere und schnellere Verfahren.

Konsequenzen treffen uns alle im Alter

Denn wenn wir kein attraktives Land für Einwanderung in Pflegeberufe sind, werden wir das Problem nicht in den Griff kriegen – die Konsequenzen treffen uns alle spätestens im Alter, meist aber schon früher, etwa wenn Eltern oder Großeltern nicht mehr alleine zurechtkommen.

