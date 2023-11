Zuhause bleibt die Weste weiß - Heimsieg für die DJK Kaufbeuren

Die DJK Kaufbeuren festigt mit einem 71:60-Heimsieg gegen den TSV Haunstetten ihre Position im Titelkampf der Bezirksoberliga. Nun kommt es zum Spitzenspiel.

15.11.2023 | Stand: 12:03 Uhr

Mit einem weiteren Heimsieg hat die DJK Kaufbeuren ihren Platz im Spitzenquartett der Bezirksoberliga gefestigt. Die nach wie vor ersatzgeschwächten Kaufbeurer setzten sich gegen den Tabellenvorletzten TSV Haunstetten mit 71:60 (41:28) durch und liegen mit vier Erfolgen aus fünf Spielen auf dem dritten Rang – punktgleich mit drei weiteren Teams, die gemeinsam das obere Drittel des Tableaus bilden. „Das war ein echter Arbeitssieg, die Haunstettener haben uns über das gesamte Spiel bis zur letzten Minute gefordert“, fasste DJK-Trainer Isidoro Peronace den soliden Auftritt seines Teams zusammen. „Wir müssen aufgrund all der Ausfälle momentan in jedem Spiel improvisieren und uns neu aufstellen, aber die Jungs machen das hervorragend und mit voller Konzentration.“

Denninger, Dressler und Özer fehlen

Dass es ein hartes Stück Arbeit gegen den Außenseiter aus Augsburg werden würde, zeigte bereits das Auftaktviertel: Mit 25:23 ging es knapp an die Kaufbeurer, bei denen Julius Denninger, Willi Dressler und Emre Özer verletzt oder erkrankt passen mussten. Vor allem aus der Distanz zeigten sich die Gäste treffsicher. Doch darauf antwortete die DJK vor allem in Person von Aufbauspieler Dominik Titz, der in dieser Partie allein sechs Mal von jenseits der Dreipunktelinie traf und mit 22 Zählern bester Werfer der Kaufbeurer war. „Die Haunstettener haben schon wirklich viel getroffen, aber wir haben offensiv auch bewiesen, dass wir als Team genug Talent haben, um ordentlich scoren zu können.“

Das zweite Drittel macht den Unterschied

Das zweite Viertel war wiederum das einzige, das die Hausherren wirklich dominierten – und im Grunde in der Endabrechnung den wesentlichen Unterschied ausmachte: Hier ließ die DJK nur fünf Punkte zu und ging mit einem komfortablen 41:28-Vorsprung in die Halbzeit. In der zweiten Hälfte präsentieren sich die Haunstettener von diesem kleinen Einbruch allerdings gut erholt und hielten beherzt dagegen, konnten den Rückstand gegen die spielerisch überlegene DJK-Truppe jedoch nicht verringern.

Am Ende fehlt die Konzentration

Beim Stand von 57:41 ging es ins Schlussviertel, in dem sich die Kaufbeurer ihre einzige kleine Schwächephase leisteten und den TSV noch einmal ein wenig herankommen ließen. In Gefahr geriet der dritte Heimerfolg in Serie allerdings zu keinem Zeitpunkt: Am Ende war das 71:60 aus Sicht der DJK klar verdient, „auch wenn wir es uns in der Schlussphase etwas schwerer gemacht haben als nötig, weil die letzte Konsequenz in der Defensive gefehlt hat und wir unseren eigenen Anspruch da nicht mehr erfüllen konnten“, wie Topscorer Titz bilanzierte.

Spitzenspiel gegen Sonthofen steht an

Nach einem weiteren spielfreien Wochenende treffen die Kaufbeurer am Samstag, 25. November, zuhause in einem Allgäuer Derby auf den starken Aufsteiger TSV Sonthofen. Die Oberallgäuer rangieren auf dem zweiten Tabellenplatz und haben nach mehreren Jahren Abstinenz wieder eine äußerst schlagkräftige und ambitionierte Bezirksoberliga-Truppe am Start. „Das wird eine echte Standortbestimmung für uns, die Sonthofener haben bislang einen sehr guten Eindruck hinterlassen“, sagt Peronace. In diesem Spitzenspiel müsse seine Mannschaft an ihr Limit gehen, um in eigener Halle weiterhin ungeschlagen zu bleiben, meint der Coach. „Sonthofen hat eine über Jahre gewachsene und sehr ausgeglichene Mannschaft. Nach diesem Spiel wissen wir mehr darüber, ob wir wirklich zu den Topteams der Liga zählen.“