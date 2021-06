Zum Biertrinken und Wassertreten ins Irseer Klosterviertel

Die Taverne des Klosterbräu wird erneut gastronomisch genutzt. Im historischen Gewölbe gibt es wenig Veränderungen, wohl aber auf der Karte und in der Umgebung.

Von Klaus D. Treude

20.06.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Eine weitere Attraktion hat die Klosterbrauerei in Irsee zu bieten. Nachdem im vergangenen Jahr bereits ein typisch bayerischer Biergarten samt großzügigem Spielplatz angelegt worden ist, kehrte an diesem Wochenende wieder Leben in die vor drei Jahren weitgehend stillgelegte Taverne im Nordwesten des Brauereiareals zurück. Dort laden demnächst auch ein Kneipp-Becken zum Wassertreten und ein Barfußpfad zum sinnlichen Erleben ein. Gemeinde und Klosterbräu würdigen damit gemeinsam den 200. Geburtstag des Bad Wörishofener Wasserdoktors Sebastian Kneipp.