Zum Debüt gibt es Gold - Kaufbeurer Taekwondoka siegt bei seiner Premiere

01.06.2022 | Stand: 13:00 Uhr

Endlich wieder Wettkampf für die Taekwondo Gemeinschaft Allgäu, und zwar bei der Offenen Vorarlberger Meisterschaft. Die Halle in Feldkirch-Giesingen war mit den Teilnehmern aus Österreich, Schweiz und Deutschland voll ausgelastet. Einige Vereine hatten, wie auch die TG-Allgäu, einen Restart nach der langen Corona-Pause.

Tropische Temperaturen

Das warme Wetter sorgte in der Halle für beinahe tropische Temperaturen und verlangte insbesondere den Vollkontakt-Kämpfern alles ab. Die TGA (Sitz Marktoberdorf) startete mit vier Sportlern bei dem Turnier im Bereich des olympischen Vollkontakt. Mit dabei waren auch die „Neumitglieder“ aus der Ukraine. Veranstaltet wurde der Wettkampf nach dem neuen „Best of 3 Rounds“-System, und alle Allgäuer erkämpften eine Medaille.

Aus der Ukraine auf das Podest

Den Anfang machte das jüngste Mitglied, der neunjährige Ukrainer Mykhailo Uminskyi aus Schwangau (Schüler A bis 40 Kilo). Im Semifinale zeigte er trotz seiner Niederlage einen sehr dynamischen Kampf und sicherte sich verdient die Bronzemedaille. Als zweiter Sportler startete Lukas Kron aus Kaufbeuren (Junioren bis 68 Kilo). Auch er musste sich im aktionsreichen Semifinale gegen einen hochgewachsenen Schweizer geschlagen geben, aber sicherte sich damit ebenso die Bronzemedaille. Sebastian Martin aus Feldkirch (Herren über 80 Kilo) hatte in Feldkirch sein Wettkampfdebüt und mussten sich nach einer intensiven Vorbereitung gegenüber einer internationalen Konkurrenz beweisen. Der 19-jährige setzte sich im Finale dominant gegen seinen kampferfahrenen Gegner aus Österreich durch und sicherte sich somit den Titel und die Goldmedaille.

Nächste Herausforderungen

Danach stellte die elfjährige Marie Haug aus Betzigau (Schüler A) ihr Können unter Beweis. Die junge Sportlerin überzeugte im Finale durch einen schnellen und technisch guten Kampf. Aber dann unterlag sie in der dritten Runde ihrer erfahrenen Gegnerin – dennoch holte sie damit die Silbermedaille. Betreut wurde das Allgäuer Team von Sandra Haug aus Betzigau und Marcus Kron aus Mauerstetten, die mit der Organisation des Ausrichters sehr zufrieden waren.

Als nächstes Event steht die Teilnahme an den Bavaria Open in Nürnberg und dann der Creti Cup in Reutlingen an. Bei den Bavaria Open fungiert die TG-Allgäu zusammen mit zwei Nürnberger Vereinen auch als Ausrichter. Der Vorstand freut sich auf die Herausforderung und will die Trainingsbedingungen in Marktoberdorf erweitern. Informationen dazu gibt es im Internet.

