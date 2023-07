Zur Premiere fast aufgestiegen - das neue Turnteam des TV Kaufbeuren

Der TV Kaufbeuren kooperiert im Turnen mit dem TSV Marktoberdorf. Das neu zusammengestellte Team hat in der Bezirksliga einen guten Start.

23.07.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Man könnte meinen, dass am Tänzelfestsonntag alle Kaufbeurer Kinder in Kaufbeuren unterwegs sind. Aber falsch gedacht – der Bayerische Turnverband hatte damit nix am Hut und hielt an besagtem Tag das zweite Liga-Wettkampfwochenende in Marktoberdorf ab.

Katharina Burkhardt coacht auch

Während also zeitgleich Turnerin Lena Hofmann als Hofnarr im Tänzelfestumzug ihre Runde drehte, stellte sich der Nachwuchs des Turnverein Kaufbeuren unter den Fittichen von Katharina Burkhardt, den Kampfrichtern. Unterstützt wurden die Kaufbeurer Mädchen von vier Turnerinnen vom TSV Marktoberdorf. Denn die beiden Vereine hatten Anfang des Jahres eine Kooperation vereinbart, um als Team in der Bezirksliga anzutreten. „Jede der jungen Turnerinnen freute sich über ihren Geräteeinsatz, und sie haben ihre Sache echt gut gemacht. Wir können stolz auf unseren Nachwuchs sein“, resümiert Burkhardt.

Das "Torverhältnis" gibt den Ausschlag

Mit der erfahrenen Burkhardt erreichte die gemischte Turnriege mit 139,85 Zählern den vierten Platz. Ganz kurz stand dadurch – zusammengerechnet mit dem zweiten Platz aus dem ersten Ligawettkampf – eine Aufstiegsrelegation im Raum. „Im Fußball würde man sagen, das Torverhältnis war letztendlich entscheidend“, erklärt Burkhardt.

Dennoch ist der TVK über den vierten Ligenplatz im ersten Wettkampfjahr mehr als zufrieden und hat das Ziel, sich im vorderen Feld der Bezirksliga zu etablieren, absolut erfüllt. Das Liga-Team Kaufbeuren: Katharina Burkhardt, Florentina Hummel, Emily Deiter, Dziuga Gaidamaviciute und Veronika Lochner. Die Teamkolleginnen aus Marktoberdorf: Lia Kaiser, Tamina Albrecht, Tatjana Mohr und Viktoria Merkle.