Zusammenhalt ist gefragt - Ostallgäuer Vereine unter Zugzwang

In der Kreisliga wollen die Teams aus der Region sich wieder verbessert zeigen, um in die Erfolgsspur zurückzufinden. Derby in Buchloe.

14.04.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Zuletzt feierte lediglich der BSK Neugablonz einen Sieg in der Kreisliga Allgäu Mitte. Nun wollen auch die übrigen vier Teams aus der Region wieder Punkte holen – aber stehen vor schweren Aufgaben.

FC Buchloe: Der FCB empfängt am Sonntag ab 15.30 Uhr den TSV Oberbeuren – und hat gegen die derzeit schwächelnden Kaufbeurer die Chance auf einen Dreier. Allerdings muss die 0:8-Niederlage vom Ostermontag in Kammlach aus den Köpfen der Spieler.

BSK Olympia Neugablonz: Vor einer großen Hürde steht der BSK Neugablonz bei seinem anstehenden Auswärtsspiel am Samstag. Die Schmuckstädter müssen ab 15.30 Uhr beim Spitzenreiter TSV Babenhausen antreten. Dabei treffen auch die beiden letztjährigen Bezirksliga-Absteiger aufeinander. Keine guten Erinnerungen hat der BSK an das Hinrundenspiel gegen die Unterallgäuer – das mit 0:6 verloren ging. Nicht nur, dass in diesem Match zwei Platzverweise durch Ferhat Cakmak und Mohannad Hamwi zu verkraften waren: Auch trumpfte Fathi Ademi vom TSV im Waldstadion auf. Der Stürmer erzielte gegen den BSK vier Tore. Zuletzt netzte er gegen den TSV Lautrach-Illerbeuren drei Mal ein. In bisher 18 Pflichtspielen erzielte Ademi 27 Treffer und führt souverän die Torjägerliste an. „Es wird schwer werden, ihn über 90 Minuten aus dem Spiel zu nehmen, trotzdem sind wir gewappnet“, ist BSK-Coach Mathias Franke optimistisch. Auch wenn Babenhausen die Favoritenrolle zuzuschreiben ist, geht Neugablonz nicht chancenlos in dieses Match. „Wir gehen nach den Siegen über Stöttwang und Dickenreishausen zuversichtlich an die Sache heran und freuen uns auf das Spiel.“ Zudem kann Franke fast auf seinen kompletten Kader zurückgreifen. Nachdem Tobias Steiner verletzungsbedingt länger ausfällt, beruflich auch Dennis Starowoit nicht aushelfen kann, gibt der erst 18-jährige Marcel Erhart seine Premiere bei der Ersten.

SV Mauerstetten: „Zurück in die Erfolgsspur.“ So lautet das Motto beim Tabellenzweiten SVM vor der Auswärtspartie ab 15 Uhr beim SV Oberegg. Durch die Niederlage am Ostermontag hat der SVM die Tabellenführung abgeben müssen, und die Verfolgergruppe ist näher herangerückt. Mit einem Sieg möchte die Elf von Trainer Uwe Zenkner ein deutliches Zeichen setzen und zugleich Revanche für die 0:2-Pleite aus dem Hinspiel nehmen. Die Oberegger haben die vergangenen beiden Partien verloren, stehen aber auf einem sicheren Mittelfeldplatz und zeichnen sich durch ihre gute Defensive aus. „Oberegg ist ein unangenehmer Gegner, der kampfstark und mit der nötigen Härte zu Werke geht. Wir müssen unsere Leistung im Vergleich zur letzten Partie steigern, um dort zu bestehen. Ich bin aber überzeugt, dass wir uns verbessert präsentieren werden. Wir wollen die drei Punkte mit nach Mauerstetten nehmen“, erklärt Zenkner vor der Partie.

TSV Oberbeuren: Bereits am Samstag trifft der TSVO auswärts ab 15.30 Uhr auf den FC Buchloe. Der Aufsteiger musste vergangene Woche eine herbe Niederlage einstecken und wird dementsprechend motiviert in die Partie gehen. Beim TSVO geht es darum, die Niederlagenserie zu beenden und wieder zurück in die Erfolgsspur zu finden. Es wird ein schweres Spiel erwartet, da Buchloe unbedingt gewinnen muss, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu halten „Wir waren letztes Jahr in einer ähnlichen Situation, das ist mental brutal schwer. Wenn wir ein zwei schnelle Tore machen, arbeitet das bei Buchloe im Kopf. Das muss unser Ziel sein, dann haben wir gute Chancen, endlich wieder ein Spiel zu gewinnen“, sagt Abwehrspieler Sebastian Homann. Personell muss Trainer Markus Riefler etwas umbauen, die Studenten im Team sind wieder weg – und es gilt auch, einige angeschlagene Spieler zu ersetzen.

SV Stöttwang: Die junge Truppe des SVS hat am vergangenen Wochenende zwei Gesichter gezeigt – ein Sieg gegen Kirchheim und eine Niederlage in Mindelheim. „Wir sind in manchen Situationen zu aufgeregt, und dann spielen wir unter Druck den Fehlpass“, meint Trainer Thomas Spannenberger dazu und erklärt weiter: „Die Mannschaft ist sehr bemüht, um alles vom Training im Spiel um zusetzen. Aber es funktioniert nicht immer so, wie man will – und daraus entstehen dann die brenzligen Situationen.“ Doch für das Heimspiel am Sonntag ab 15 gegen den Tabellendritten TSV Kammlach kündigt der Coach an: „Wir werden die Fans wieder mit einem kämpferischen Spiel überzeugen.“