Zusammenstoß in Germaringen: Baby bleibt unverletzt

22.02.2022 | Stand: 13:24 Uhr

In Germaringen ist es am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach Angaben der Polizei wollte ein 69-Jähriger nach links in das Gewerbegebiet einbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 38-jährigen Autofahrer und nahm ihm die Vorfahrt. Der 38-Jährige konnte trotz Vollbremsung den Zusammenprall nicht verhindern und knallte in die rechte Fahrzeugseite des 69-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Polizei zufolge das Auto des 69-Jährigen und blieb auf dem Dach liegen.

Mithilfe des 38-Jährigen konnte sich der Unfallverursacher selbst aus seinem Fahrzeug befreien. Der 38-Jährige hatte ein sechs Monate altes Baby bei sich, das jedoch keine Verletzungen davontrug. Der 69-Jährige wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten laut Polizei aufgrund der massiven Beschädigungen abgeschleppt werden.

