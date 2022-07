Zwei Baustellen gleichzeitig: Umleitungen bringen Autofahrer und Anwohner in Rage

Baustellen in Hirschzell und in der Mauerstettener Straße sorgen in Kaufbeuren für Ärger. Die Stadt kündigt Nachbesserungen bei der Umleitungsbeschilderung an.

Zwei Baustellen mit Komplettsperrungen für den Autoverkehr in Kaufbeuren bringen derzeit die Autofahrer und Anwohner auf die Palme. Die Arbeiten an der Bahnüberführung in der Mauerstettener Straße und am Kanal in der Hirschzeller Straße führen zeitweise zu starkem Umleitungsverkehr und Staus. Das Problem: Wegen der Kanalbaustelle muss ein Großteil der Autofahrer aus Hirschzell über die Weinhalde Richtung B12 oder Innenstadt fahren. dieser Verkehr sorgt für weitere Belastung am Bahndamm nahe der Baustelle an der Mauerstettener Straße.

Vor allem die soziale Netzwerke im Internet glühen. Autofahrer beklagen Staus und lange Fahrzeiten, um von Hirschzell in die Innenstadt und zurück zu kommen. Anwohner kommen nicht mehr aus ihren Ausfahrten heraus. Kritik wird zudem an der Planung für die beiden Baustellen geäußert, die gleichzeitig an zwei wichtigen Straßen eröffnet wurden. An der Bahnüberführung werden die Sickeranlagen erneuert, damit bei starken Regenfällen das Wasser schneller abfließen kann.

Die Stadt wollte am Donnerstag noch einmal bei der Beschilderung nachbessern lassen, berichtet der städtische Tiefbauabteilungsleiter Uwe Seidel. Anders als vorgesehen, seien bislang die Autofahrer aus Hirschzell von der Weinhalde in die kleine Straße am Bahndamm geleitet worden. Seit Donnerstag soll die offizielle Umleitung nun Richtung Gewerbepark zum B12-Kreisverkehr ausgeschildert sein. Ob sich die Autofahrer daran halten, wird sich aber erst zeigen.

Das Ende der beiden Baustellen ist allerdings absehbar. Die Sickeranlagen an der Bahnüberführung sollen bis Ende nächster Woche gerichtet sein. Am Kanal in Hirschzell wird voraussichtlich noch bis 12. August gearbeitet. „Eine Verschiebung auf den Herbst war nicht möglich“, sagt Seidel. Auch die Arbeiten an den Sickeranlagen in der Mauerstettener Straße sollten nach seinen Worten sofort erledigt werden, bevor der Sommer mit seinen starken Regenfällen vorbei sind. Regelmäßig musste dort nach Überflutungen gesperrt werden.