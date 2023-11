„Vom täglichen Wahnsinn runterkommen“ - Bogenschießen als Entspannung

Die beiden Kaufbeurer Mastercup-Sieger, Donat Vogel und Andrea Stowasser, über den Reiz des Bogenschießens - und zwar mit dem Langbogen in der Natur.

10.11.2023 | Stand: 12:15 Uhr

Wie weiland Robin Hood legen Andrea Stowasser und Donat Vogel ihre Pfeile an und schießen diese auf Ziele. Allerdings nicht weil die beiden Kaufbeurer Geächtete sind oder Tiere jagen, sondern weil sie Traditionelles Bogenschießen pflegen. Und zwar mit Erfolg: Das Duo vom BSC Buronen Kaufbeuren gewann heuer jeweils den Mastercup, Stowasser zusätzlich die deutsche Meisterschaft und Vogel die bayerische.

Bogenschießen ohne technische Hilfe

„Mein Interesse am traditionellen Bogensport wurde durch einen Bericht im TV geweckt. Nach einem Schnupperkurs war ich vom Schießen mit dem Langbogen fasziniert“, erzählt Stowasser. Bei Vogel war es ähnlich, berichtet der 50-Jährige: „Ein Freund hat einen Vereinsausflug mit Bogensport organisiert. Das hat mich dann fasziniert, dass ich da voll eingestiegen bin.“ Beim Traditionellen Bogenschießen kommt es auf das Körpergefühl und die Erfahrung der Schützen an, denn es gibt keine Visiere oder andere technische Zusatzausstattung am Bogen.

Mastercupsieger Donat Vogel beim Bogenschießen in der freien Natur – er schießt mit vier Bogenarten.

„Mich fasziniert vor allem die traditionelle Art des Bogenschießens. Ich schieße vier verschiedene Arten – Traditioneller Bogen, Langbogen, Primitivbogen und seit einem Jahr auch Blankbogen“, erklärt Vogel. Seine Kollegin wiederum konzentriert sich auf „die traditionelle Art des Schießens mit dem Langbogen, also ohne Visier. Das ist das Besondere für mich“, sagt Stowasser. Seit 2003 ist sie bei den Buronen. Siege und gute Platzierungen hat die 55-Jährige auf diversen Vereinsturnieren in Deutschland, Österreich und der Schweiz geholt: „Der Großteil der Wettkämpfe sind Vereinsturniere“, erklärt die Bürokauffrau.

2022 startete Andrea Stowasser durch

2022 startete sie dann richtig durch: Zunächst folgte der Titel in Bayern, dann ein sechster Platz auf nationaler Ebene. Heuer folgte die Vizemeisterschaft im Freistaat, der Titelgewinn in Deutschland und der Gewinn des Mastercups mit voller Punktzahl in allen vier Wettbewerben. Dafür hält sich Stowasser mit Krafttraining, Stepaerobic und Wandern fit – „als Hobby, um in Form zu bleiben“, meint sie.

Der vielseitige Donat Vogel

Vogel wiederum setzt auf Joggen, Radfahren, Schwimmen, Skifahren, Stockschießen und Volleyball neben dem Bogensport. Seit 2017 ist der Oberostendorfer beim BSC und seit 2018 Sportwart der Buronen – daneben trainiert er noch seit 2022 beim BSV Lechtal und seit 2023 beim SV Kadeltshofen. Der Berufssoldat hat auch viele Podestplätze bei Vereinsturnieren in Deutschland und Österreich vorzuweisen. Dazu war er schwäbischer Meister und Vizemeister, 2023 bayerischer Titelträger und mehrmals in den Top Fünf bei der DM. Und auch Vogel ist heuer Mastercupsieger geworden – er gewann drei von vier Turnieren.

Freunde, Spaß und viel Natur

„Bogensport hat viele Facetten: Halle, WA im Freien, Feldbogen und 3D. Jede Disziplin hat ihren Reiz und ist dadurch ganzjährig möglich. Bei Meisterschaften und Turnieren habe ich viele Freunde kennengelernt“, schwärmt Vogel. Auch Stowasser hat dabei Freunde kennengelernt – und egal wie hart der Wettbewerb sei: „Bogenschießen macht immer Spaß.“ Die beiden Kaufbeurer sind in der Disziplin WA im Freien unterwegs und schießen dort in Parcours auf Zielscheiben oder Tierattrappen. Dabei ist das Duo auch mit Angehörigen bei der Sache: „Bogenschießen ist ein Sport für die ganze Familie, den man bei jeder Witterung in freier Natur durchführen kann“, erklärt Stowasser. Und der Sport sei auch geeignet, sich zu entspannen, meint Vogel: „Es hilft mir auch mental, vom täglichen Wahnsinn herunter zu kommen.“