Zwei Mal aufs Podium - TV Kaufbeuren in Bayern oben

Fiona Illig und Jana Riemer vom TV Kaufbeuren sind bayerische U17-Mannschaftsmeister. Obendrein kann das Duo auch bei den Senioren bestehen.

02.08.2022 | Stand: 04:00 Uhr

U17-Konkurrenz dominiert

In Regensburg wurden die Mannschaftsmeisterschaften im Freistaat mit dem Degen ausgetragen. Die Kaderfechterinnen Illig und Riemer traten mit Viktoria Waldmann vom TV Augsburg an. Von Anfang an dominierte das starke Team den Wettbewerb. Ohne Niederlage beendeten die Mädchen die Endrunde mit drei deutlichen Siegen und holten sich den Titel.

Bei den Senioren reicht es nur fast

Bei den Senioren-Wettkämpfen zwei Stufen höherklassig überzeugten Fiona Illig und Jana Riemer vom TVK zusammen mit der Füssenerin Kerstin Münz. Mit dem Endergebnis von 44:30 gelangte die Mannschaft ins Halbfinale, musste sich jedoch dort dem Team des TV Augsburg geschlagen geben. Bei der Entscheidung um den dritten Platz setzten Illig, Riemer und Münz klare Zeichen auf Sieg und gewannen gegen den MTV München III. Somit sicherte sich das junge Team Bronze und geht nun verdient in die Sommerpause.