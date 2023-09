Zwei Mal zu wenig - Kaufbeuren und Germaringen hadern in der Bezirksliga

Die SpVgg Kaufbeuren holt Remis gegen Bezirksliga-Spitzenreiter Thalhofen – aber wollte mehr. Heimpleite für den SVO Germaringen - eine unangenehme Entwicklung.

28.08.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Die SpVgg Kaufbeuren hat zwar dem Tabellenführer einen Punkt abgeknüpft, doch das waren für SVK-Trainer Mahmut Kabak zwei Punkte zu wenig: „Wir haben ein sehr gutes Spiel gezeigt, waren bis auf Anfang zweiter Halbzeit spielbestimmend. Leider haben wir uns nicht belohnt. Positiv war unser Defensivverhalten: Wir haben gegen den Angriff von Thalhofen kaum Torchancen zugelassen.“ Gäste-Trainer Florian Niedermeyer sah es ähnlich: „ Kaufbeuren hätte in Führung gehen können, begann sehr stark. Nach unserer Führung waren wir besser im Spiel bis zum Ausgleich. Kaufbeuren war der erwartete starke Gegner. Ich kann mit dem Punkt sehr gut leben.“ Beide Mannschaften mussten auf etliche Stammkräfte verletzungsbedingt verzichten. Dass das Spiel trotz aller Emotionen sportlich fair abgelaufen ist, lag am sicher leitenden Schiedsrichter Marco Häring.

Der SVO Germaringen hat mit 1:2 gegen den Landesliga-Absteiger SV Mering die erste Heimniederlage in dieser Saison kassiert. „Das ist nicht die Entwicklung, die wir uns gewünscht haben“, sagt Ressortleiter Wendelin Burkhardt. Denn der SVO hat nach den beiden Siegen zum Saisonauftakt aus den vergangenen vier Spielen lediglich zwei Punkte geholt und ist damit ins Mittelfeld abgerutscht. Etwas detaillierter sieht Trainer Johannes Martin die Partie gegen Mering. „Wir leisten uns einfach in Summe derzeit offensiv wie defensiv zu viele leichte Fehler, die in dieser Liga bestraft werden“, sagt der Coach enttäuscht. Dazu kommen von Woche zu Woche personelle Rochaden, da es in der Urlaubsliste ein ständiges Kommen und Gehen gibt. Zudem fehlt der Mannschaft der langzeitverletzte Torjäger Timo Wörz an allen Ecken und Enden – und an ein baldiges Comeback ist nicht zu denken. Auch Dominik Treischl, der vergangene Saison noch einer der größten Lichtblicke war, wird im Mittelfeld schmerzlich vermisst. Daher fordert der Trainer in den kommenden Partien noch mehr den Fokus auf kleine Details zu legen – bereits am Freitagabend folgt gegen Königsbrunn das nächste Heimspiel.