Zwei Niederlagen bedeuten den Abstieg für Kaufbeurer Frauen

Die Frauen der SpVgg Kaufbeuren müssen nach einem Jahr die Landesliga wieder verlassen. Zwei Niederlagen besiegeln den Abstieg.

30.05.2022 | Stand: 19:00 Uhr

Die Frauen der SpVgg Kaufbeuren hatten in der Landesliga einen Doppelspieltag. Die abstiegsbedrohte SVK brauchte dringend Punkte – aber ging leer aus. Damit ist für den Aufsteiger der Abstieg nach nur einer Saison besiegelt.

Gute gespielt, aber Passau gewinnt

Wo beim Team von Trainer Christian Eder bis dahin der Schuh drückte, war offensichtlich: 34 erzielte Treffer sind ein Ausdruck unzureichender Durchschlagskraft. Zunächst empfing Kaufbeuren den bis dahin kriselnden 1. FC Passau. Genau das wollte Kaufbeuren nutzen. Die SVK war mutig und spielte guten Fußball. Doch das offensive Spiel nutzte Passau bei einem Konter gnadenlos zur Führung (17.). Die Wertachstädterinnen gaben aber nicht auf und drückten weiter. Laura Bögle kam in der zweiten Hälfte und die SVK machte wieder das Spiel, traf aber das Tor nicht. Dann gab es Elfmeter gegen Kaufbeuren, doch Sandrine Uhlig hielt den Strafstoß souverän (67.). „Das war ausgleichende Gerechtigkeit“, monierte Eder den aus seiner Sicht zu Unrecht gegebenen Elfmeter. Die SVK erhöhte noch einmal den Druck – doch Passau nutzte einen weiteren Konter zum 2:0. In der 96. Minute war es Bögle, die verkürzte – doch es blieb beim 1:2. „Der Passauer Trainer kam heute mit den Worten auf mich zu, er habe das Gefühl gehabt wir wären Tabellenzweiter und sie Zehnter. Schön, das zu hören, es bringt uns aber auch nicht weiter“, berichtete Eder.

Guter Anfang gegen Murnau, am Ende untergegangen

Zumal die SVK kurz darauf beim TSV Murnau antreten musste. Die Kaufbeurerinnen kamen gut ins Spiel und erarbeiteten sich einige Chancen. Aber es war wieder einmal der Gegner, der mit 1:0 in Führung ging (10.). Die SVK machte weiter, doch Murnau spielte clever und ging kurz vor der Pause mit 2:0 in Führung. Spätestens jetzt war klar, dass es ein schwerer Tag werden würde. Kaufbeuren hatte nach der Pause nicht mehr viel aufzubieten und überließ dem TSV das Feld komplett – und der schoss ein Tor nach dem anderen zum 6:0 (78.). In der 88. Minute gab es einen kleinen Lichtblick. Die bis zum Saisonende zurückgekehrte Kathrin Höfler schoß das 6:1 (88.).

„Wir hatten hier heute nichts verloren, wenn man die zweite Hälfte betrachtet. Kein Zugriff und keine ersten Bälle“, analysierte Wolfgang Hackl, der Chefcoach Eder vertrat, das Spiel. Am Samstag, 4. Juni, bestreitet Kaufbeuren ab 16 Uhr sein letztes Heimspiel der Landesligasaison. Danach ist für Christian Eder Schluss: Er hat seinen Vertrag zum 30. Juni gekündigt.