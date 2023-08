Zwei persönliche Bestzeiten - Levin Saveur bei der Leichtathletik-DM der U18

Levin Saveur vom TV Kaufbeuren rennt bei der deutschen Jugend-Meisterschaft über 2000 Meter Hindernis und 3000 Meter. Nicht nur die persönlichen Bestzeiten machen den Wettbewerb besonders.

02.08.2023 | Stand: 04:30 Uhr

In Rostock haben die deutschen Leichtathletik-Jugendmeisterschaften der Altersklassen U18 und U20 stattgefunden. Levin Saveur vom TV Kaufbeuren hatte sich im Vorfeld in seinem ersten Jahr in der U18 bereits für zwei Disziplinen qualifizieren können. So standen zunächst die 2000 Meter Hindernis und danach die 3000 Meter im Plan.

Eine Erkältung vor dem Wettbewerb

Eine Erkältung in der Woche vor der Meisterschaft sorgte zunächst noch für etwas Unsicherheit, ob Saveur tatsächlich in beiden Disziplinen an den Start gehen würde. Aufgrund des außergewöhnlich großen Starterfeldes von mehr als 20 Läufern wurde das 2000 Meter-Hindernis-Finale nach Meldezeiten sortiert in zwei Läufe aufgeteilt. Saveur lief im schnelleren Lauf ein sehr gutes Rennen, welches er mit neuer persönlicher Bestzeit von 6:12,15 Minuten beendete. Dies bedeutete den nationalen Rang acht in der U18 und die Teilnahme an der Siegerehrung im Stadion. Saveur zeigte sich sehr zufrieden mit seiner Leistung, war dies doch erst sein drittes Hindernisrennen überhaupt.

Drittbeste Zeit im Jahrgang 2007

Am nächsten Tag ging es mit der Motivation vom Vortag auf die 7,5 Runden über 3000 Meter nochmals ins Rostocker Leichtathletik-Stadion. Auch hier war das Starterfeld in der U18 mit 21 Läufern sehr groß und das Rennen geprägt von viel Gerangel, einem Sturz und einigen blutigen Schienbeinen. In einem recht typischen Meisterschaftsrennen wurden die ersten beiden Kilometer im Pulk verhältnismäßig langsam angegangen, die Platzierungen dann auf dem letzten Kilometer ausgemacht. Saveur konnte mit den ersten Läufern am Ende zwar nicht mehr mithalten, beendete jedoch auch das Rennen mit einer weiteren persönlichen Bestzeit von 9:00,24 Minuten. Dies bedeutete einen respektablen 14. Gesamtplatz und gleichzeitig die drittbeste in Rostock gelaufene Zeit im jüngeren U18-Jahrgang 2007.

Ein besonderes Erlebnis

Mit seinen beiden neuen Bestzeiten sortierte sich der Kaufbeurer Läufer in der aktuellen deutschen DLV-Bestenliste 2023 in seinem Jahrgang aktuell auf Rang sechs (2000 Meter Hindernis) und Rang 4 (3000 Meter) ein. Eine perfekt ausgetragene deutsche Meisterschaft, zwei persönliche Bestzeiten für Levin Saveur, gutes Wetter und ein auffallend gutes Miteinander unter den konkurrierenden, teils befreundeten Athleten machten die Reise an die Ostsee zu einem besonderen Erlebnis. Nun gilt es, die Sommerpause zur Regeneration zu nutzen, um im Herbst wieder mit Grundlagentraining und der Vorbereitung auf das finale U18-Jahr zu starten.