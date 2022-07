Zwei Rad-Unfälle in zwei Stunden bei Baisweil: Rettungshubschrauber im Einsatz

Innerhalb von zwei Stunden haben sich am Samstag bei Baisweil zwei schwere Unfälle mit Radfahrern ereignet. Zweimal war der Rettungshubschrauber im Einsatz.

10.07.2022 | Stand: 12:37 Uhr

Der erste Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 10.30 Uhr auf der Kreisstraße von Ingenried in Richtung Baisweil ( Ostallgäu): Eine Radfahrerin fuhr vor einer Autofahrerin. Die Autofahrerin wollte die Radfahrerin überholen - dabei kam es zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin stürzte durch den Zusammenprall zu Boden und verletzte sich dabei schwer. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in der Nähe geflogen.

Zwei Stunden später der nächste Rad-Unfall bei Baisweil

Nur zwei Stunden später musste der Rettungshubschrauber erneut bei Baisweil landen: Ein zweiter Rad-Unfall hatte sich auf der Straße zwischen Baisweil in Fahrtrichtung Eggenthal ereignet. Dabei war ein Rennradfahrer ungebremst auf ein Auto aufgefahren, das wegen einer Panne am Straßenrand stand. Durch den Aufprall verletzte sich der Fahrradfahrer schwer, das Fahrrad zerbrach in zwei Teile. Der Radfahrer wurde ebenfalls mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

