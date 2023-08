Zwei Schülerzeitungen aus dem Ostallgäu ausgezeichnet

Bayerns Kultusminister Michael Piazolo zeichnet im Literaturhaus München die Siegerteams des Schülerzeitungswettbewerbs aus. Wohin die Preise gehen.

29.07.2023 | Stand: 12:01 Uhr

Zwei im wahrsten Sinne des Wortes ausgezeichnete Schülerzeitungen gib es im Ostallgäu – und zwar „Nachsitzer“ der Mittelschule Buchloe und „News World“ der Grundschule Stöttwang-Westendorf. Kultusminister Michael Piazolo hat im Münchner Literaturhaus die Siegerteams des Schülerzeitungswettbewerbs „Blattmacher“ ausgezeichnet. Die „Nachsitzer“ belegten in der Kategorie Mittelschulen den zweiten Platz. Das Team von „News World“ freut sich über den dritten Platz in der Kategorie Grundschulen.

„Spannende Themen, intelligente Inhalte und ansprechendes Layout: Jede der ausgezeichneten Schülerzeitungen hat die Jury in diesen Bereichen überzeugen können“, sagte Piazolo und stellte zudem den besonderen Wert der von den Redaktionsteams geleisteten Arbeit heraus. Eine gute Schülerzeitung informiere, unterhalte und trage zur Meinungsbildung an der Schule bei. „Das ist gelebte Schulkultur und ein wichtiger Beitrag zur Demokratieerziehung. Bei der redaktionellen Arbeit lernt man als Team zusammenzuarbeiten, Informationen fundiert zu recherchieren und aufzubereiten“, so der Kultusminister weiter. Von diesen wertvollen Erfahrungen profitierten die jungen Redakteurinnen und Redakteure oft ihr ganzes Leben. Piazolo dankte auch den betreuenden Lehrkräften, die den Schülerinnen und Schülern mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Die Jury lobt die Themenvielfalt und die kreative Gestaltung - auch der Schülerzeitungen aus Buchloe und Stöttwang-Westendorf

Gefördert wird der Wettbewerb unter anderem von der in München ansässigen Nemetschek-Stiftung. „Schülerzeitungen waren schon immer ein Ausdruck gelebter Demokratie, und so freuen wir uns über das anhaltend große Interesse der Schülerinnen und Schüler an der Mitarbeit in den Redaktionen ihrer Schulen“, sagte Dr. Ursula Saekel, Vorsitzende des Vorstands der Nemetschek-Stiftung. Die Vielzahl der Themen und die große Kreativität bei der Gestaltung der eingereichten Schülerzeitungen seien auch in diesem Jahr beeindruckend gewesen.

Sebastian Beck von der Süddeutschen Zeitung gratulierte zum 18. Jubiläum des „Blattmacher“-Wettbewerbs: „Er ist jetzt volljährig, was aber nicht heißt, dass er nicht neugierig bleiben und Spaß haben soll – und manchmal auch kindisch sein darf.“

Der Schülerzeitungswettbewerb „Blattmacher“ wird gemeinsam vom Bayerischen Kultusministerium und der Süddeutschen Zeitung GmbH ausgerichtet und von der Nemetschek-Stiftung unterstützt. Eine Jury aus Schülerinnen und Schülern, Journalistinnen und Journalisten sowie Vertreterinnen des Kultusministeriums und der Nemetschek-Stiftung hat die Preisträger ausgewählt. „Blattmacher“ stellt die Vorrunde des bundesweiten Schülerzeitungswettbewerbs der Länder dar.