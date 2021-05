Zwei schwere Verkehrsunfälle in Kaufbeuren enden glimpflich

Ein Auto überschlägt sich auf der B16 - zwei Personen werden dabei verletzt. Ein Biker und seine Tochter (7) überstehen eine Karambolage hingegen unversehrt.

16.05.2021 | Stand: 12:18 Uhr

Leicht und mittelschwer verletzt wurden ein 24-jähriger Autofahrer und sein Beifahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstag gegen 22.20 Uhr auf der B16 in Höhe des Bärensees südlich von Kaufbeuren. Der junge Mann kam mit seinem Wagen alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto durchstießt das Stahlgeländer eines Entwässerungsgrabens, überschlug sich in der angrenzenden Wiese und blieb auf dem Dach liegen. Beide Insassen konnten sich selbst aus dem Wagen befreien, sie wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Bei ihren Ermittlungen stellte die Polizei fest, dass der Fahrer zum Unfallzeitpunkt übermüdet war, unter Alkoholeinfluss stand und eine zu hohe Geschwindigkeit hatte. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 25.000 Euro. Weil zunächst vermutet worden war, dass das Auto in Brand geraten sein könnte, wurde auch die Feuerwehr Kaufbeuren alarmiert. Diese musste nicht löschen, beseitigte aber ausgelaufenes Öl von der Fahrbahn.

Wartendes Motorrad von Auto gerammt

Großes Glück hatten ein 39-jähriger Motorradfahrer und seine siebenjährige Tochter bei einer Karambolage am frühen Samstagnachmittag. Der Mann, der das Kind auf dem Rücksitz hatte, musste im Einmündungsbereich von Apfeltranger und Kemptenter Straße verkehrsbedingt anhalten. Dies erkannte eine 28-jährige Autofahrerin zu spät und prallte mit ihren Wagen von hinten gegen das Motorrad. Dessen Lenker und seine Mitfahrerin wurden auf den Asphalt geschleudert, blieben aber beide unverletzt, was die Polizei nicht zuletzt auf die ordnungsgemäß angelegen Schutzhelme der beiden zurückführt. Es entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro.