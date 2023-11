Zwei Schwestern kämpfen um Gold - BCK richtet Meisterschaft im Boxen aus

Der BC Kaufbeuren richtet am Samstag die bayerische Meisterschaft im Boxen aus. Drei Einheimische mit Titelchancen - darunter auch ein Schwesternpaar.

10.11.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Der Bayerische Box-Verband feiert sein 100-jähriges Jubiläum. Als Höhepunkt hat der Boxclub Kaufbeuren eine besondere Herausforderung vor der Brust. Am Samstag steht in der Neugablonzer Dreifachturnhalle die Endrunde um die bayerische Einzelmeisterschaft der Männer und Frauen auf dem Programm. Dass der BCK die Ausrichtung übernimmt, ist das eine, darüber hinaus konnten sich drei eigene Athleten für dieses Sportevent obendrein qualifizieren.

15 Finalkämpfe mit namhafter Beteiligung

Roman Slobodyanikov verspricht „Boxen auf einem höchsten Niveau.“ Wenn am Samstag ab 16.30 Uhr der Vereinsvorsitzende und Oberbürgermeister Stefan Bosse zusammen in den Ring steigen, werden sie aber nur die teilnehmenden Athletinnen und Athleten in der Schmuckstadt willkommen heißen. Bis zu 15 Paarungen in den unterschiedlichen Gewichtsklassen stehen im Fokus. Darunter sind auch einige deutsche Einzelmeister wie Annemarie Retzer aus Nürnberg, die im Limit bis 60 Kilo um Gold kämpft. Mit Daniel Malsam wird sogar ein ehemaliger Vize-Europameister aus der Boxhochburg Straubing im Superschwergewicht erwartet. Auch wenn für Roman Slobodyanikov im Vorfeld wieder jede Menge organisatorische Arbeit bevorstand, „freue ich mich doch jetzt auf die Finalkämpfe. Eine bayerische Meisterschaft der Elite ausrichten zu dürfen, ist auch für uns als Verein eine Besonderheit, ja sogar eine Ehre“, sagt der BCK-Chef, der auch Bezirkssportwart des Bayerischen Amateur-Box-Verbandes ist.

Regina Slobodyanikov und Kristina Fertich kämpfen um Gold

Neben den beiden Schwestern Regina Slobodyanikov und Kristina Fertich kämpft Arthur Krischanowski um eine Goldmedaille und damit um die Qualifikation für die Endrunde zur deutschen Einzelmeisterschaft Ende November in Schwerin (Mecklenburg-Vorpommern). Regina Slobodyanikov trifft im Finale bis 70 Kilo auf Saskia Bajin vom TSV 1860 München. „Es wird nicht einfach, aber der Sieg steht natürlich an oberster Stelle“, betont sie im Vorfeld. Ausbildung und Training gezielt unter einen Hut zu bekommen, sei in der Vorbereitung gar nicht so leicht gewesen. Kristina Fertich kämpft im Limit bis 66 Kilo. Ihre Gegnerin ist Emilie Morawitz. „Es geht um das Ticket für eine Deutsche Meisterschaft. Da werden wir Kaufbeurer allesamt unser Bestes geben.“

Arthur Krischanowski ebenfalls mit Titelchancen

Mit Arthur Krischanowski steht ein weiter Teilnehmer vom BCK im Ring. In der Gewichtsklasse bis 80 Kilo trifft er auf den Nürnberger Peter Freiberger. Auch Krischanowski will nach Schwerin. „Ich freue mich auf den Kampf“, betont er. Sein Gegner habe eine gute Kampfbilanz. „Welche Strategie ich für den Kampf fahre, entscheide ich, nachdem ich einen Kampf von ihm analysiert habe“, betont der Finalist des BCK. Alles im allem wünscht sich Organisator Roman Slobodyanikov vor allem verletzungsfreie und spannende Kämpfe. „Wenn dann noch der eine oder andere Titel für uns herausspringen sollte, bin ich vollends zufrieden.“