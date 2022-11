Zwei Siege für Westendorf - Zweite Mannschaft schlägt Anger deutlich

Ringernachwuchs des TSV bärenstark. Westendorfs Zweite deklassiert Anger. Auch die Dritte Mannschaft siegt - wenn auch knapper.

09.11.2022 | Stand: 13:00 Uhr

Während das Oberliga-Team am vergangenen Wochenende bei seinem Rückrundenstart in Anger deutlich unter die Räder gekommen ist, konnte die Zweite Mannschaft des TSV Westendorf, die ebenfalls im Berchtesgadener Land auf die Matte ging, den Spieß umdrehen: In der Landesliga Süd gelang dem Team ein deutlicher 33:15-Auswärtssieg.

Eine Klasse unbesetzt, den Rest gewonnen

Schon im ersten Durchgang dominierten die Gäste das Geschehen auf der Matte. Allein sechs der insgesamt sieben Kämpfe gingen auf das Konto des TSV. Dabei holten sich Michael Steiner (61 Kilo, Freistil), Niclas Gaa (66 Kilo), Felix Jürgens (86 Kilo) und Matthias Kohler (130 Kilo, alle im Griechisch-römischen Stil) die maximale Ausbeute von jeweils vier Mannschaftspunkten. Westendorf ließ das Limit bis 98 Kilo im Freistil aber unbesetzt, sodass es zur Pause 21:4 für die Ostallgäuer stand.

Steiner, Jürgens, Kohler gewinnen zweifach

Konnte Noah Wurmser seinen Kampf im Griechisch-römischen Stil gegen Andreas Hocheder noch für sich entscheiden, so gab er stilartfremd im zweiten Duell gegen den Angerer bei der 4:8-Niederlage im Freistil zwei Mannschaftspunkte ab. Zwar verbuchte der Gastgeber drei weitere Einzelsiege, doch Michael Steiner (61 kg), Felix Jürgens (98 kg, beide Griechisch-römisch) und Matthias Kohler (130 kg, Freistil) sorgten dann für klare Verhältnisse auf der Matte. Mit 8:2-Punkten führt die Zweite Mannschaft des TSV die Südgruppe der Landesliga an. Am Wochenende sind die Westendorfer kampffrei.

Auch die Dritte des TSV siegt

Einen offenen Schlagabtausch lieferten sich dagegen in der Gruppenoberliga West die Wettkampfgemeinschaft Diedorf-Augsburg und der TSV Westendorf. Die Dritte Mannschaft erkämpfte sich auswärts einen knappen 28:25-Erfolg und feierte damit ihren dritten Saisonsieg in der untersten Wettkampfklasse. Die Brüder Shailo und Diego Ulm sowie Jakob Kinberger blieben jeweils ungeschlagen und holten dadurch insgesamt 24 Punkte für das Team. In der Tabelle klettert der TSV Westendorf mit 6:8-Punkten auf Rang fünf. Auch die Dritte ist am kommenden Wochenende nicht im Einsatz.