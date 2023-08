Zwei Spiele an zwei Abenden - der ESVK in der Testspielphase

ESV Kaufbeuren testet gegen Thurgau in Kreuzlingen und dann zuhause gegen Bietigheim - die Steelers werden noch mindestens vier Mal Gegner in der DEL2.

23.08.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Binnen weniger als 24 Stunden finden zum Wochenende hin für den ESV Kaufbeuren zwei weitere Testspiele statt. Am Donnerstagabend trifft Kaufbeuren in Kreuzlingen (Schweiz) auf den HC Thurgau aus der Swiss League. Laut ESVK-Co-Trainer Daniel Jun sei der HC ein „schwerer Gegner“ und vermutlich auch höher einzuschätzen als Winterthur, gegen die der ESVK vergangenen Sonntag 4:2 gewann.

Vorbereitung akribisch umgesetzt

Seit der Rückkehr aus Meran, wo das Spiel gegen Winterthur stattfand, sei die Vorbereitungsphase, die die Trainer im Sommer schon akribisch geplant hatten, Schritt für Schritt vorangegangen, berichtet Jun. Jetzt hofft der Co-Trainer auf neue Erkenntnisse über seine Mannschaft, nicht nur gegen Thurgau, sondern auch im folgenden Spiel gegen die Bietigheim Steelers.

Bietigheim wird jetzt öfter der Gegner

„Endlich ein Heimspiel“, freut sich der Übungsleiter auf die Partie, die am Freitag ab 19.30 Uhr beginnt. Der DEL-Absteiger Bietigheim war schon im vergangenen Spätsommer einer der Kaufbeurer Vorbereitungsgegner. Damals wurde das Spiel, das die Steelers mit 5:2 für sich entscheiden konnten, in Pforzheim ausgetragen. In den kommenden Monaten gibt es nun mindestens fünf weitere Aufeinandertreffen, und zwar in Anfang September beginnenden Saison der DEL2.