Zwei Tabellenführer zu Gast - Handballteams der SG vor Mamutaufgaben

Sowohl die Herren als auch die Damen der SG Kaufbeuren/Neugablonz empfangen den SC Unterpfaffenhofen - und beide Teams sind noch immer ersatzgeschwächt.

11.03.2023 | Stand: 09:00 Uhr

Zweimal ist der Tabellenführer der Bezirksoberliga am Samstag zu Gast bei den Handballern der SG Kaufbeuren/ Neugablonz. Sowohl die Herren als auch die Damen empfangen den SC Unterpfaffenhofen/Germering.

Übermächtiger Gegner mit 28:0 Punkten

Einen dicken Brocken bekommt die erste Herrenmannschaft der SG serviert. Sie erwartet den verlustpunktfreien Tabellenführer aus der Münchner Vorstadt. Der SCU ist haushoher Favorit. Schon im Hinspiel zeigte das Team, dass es unbedingt den Wiederaufstieg in die Landesliga schaffen will – und es ist auf dem besten Weg dahin: Mit 28:0 Punkten und einem Torverhältnis von plus 136 steht der SCU unangefochten an der Spitze der Bezirksoberliga. Mit einem Erfolg bei den Schmuckstädtern könnte das Bier für den Aufstieg schon fast kaltgestellt werden.

Die SG kann aber auch Punkte gebrauchen

Doch das Herrenteam der SG will dies vorläufig verhindern. Erstens will sie sich für die hohe Hinspielniederlage (17:32) revanchieren und zweitens benötigt sie auch jeden Punkt, um den Anschluss an das Mittelfeld nicht zu verlieren. Mit 12:14 Zählern ist Kaufbeuren keineswegs schon völlig sorgenfrei. Immerhin lichtet sich langsam das Lazarett wieder ein wenig und Trainer Dariusz Chryplewicz hat mehr Auswahl auf der Auswechselbank. Anwurf ist um 17.30 Uhr in der Sporthalle Neugablonz – in der Pause wird eine Tanzgruppe aus Mauerstetten wieder für Unterhaltung sorgen.

Frauen hoffen auf Genesende

Nach der Partie treffen die Damen der SG ab 19.30 Uhr auf das bisher erfolgreichste Team der BOL – ebenfalls der SC Unterpfaffenhofen/Germering. Im Hinspiel musste sich die SG mit 17:29 geschlagen geben. Für das Rückspiel ist das Ziel, an Einstellung und Kampfgeist aus der vergangenen Partie anzuknüpfen. Zusätzlich will die SG auch noch an der Torausbeute arbeiten. Welchen Kader Coach „Kuba“ Mrklas zur Verfügung steht, wird sich erfahrungsgemäß erst wieder kurzfristig herausstellen. Die Hoffnung besteht, dass die eine oder andere Kranke oder Verletzte wieder zur Damenmannschaft stoßen kann.

Fast volles Programm bei den Jugendteams

Gestartet wird der Spieltag am Samstag um 15.30 Uhr von der männlichen A-Jugend, die den TSV Landsberg erwartet. Die SG will weiterhin den Platz an der Sonne behalten. Zusammen mit dem TSV Schongau steht sie punktgleich (16:4) an der Tabellenspitze. Die männliche C-Jugend reist am Samstag zum Nachholspiel nach Waltenhofen. Am Sonntag steht der restliche Spieltag auf dem Programm. Um 12 Uhr startet erneut die männliche C-Jugend gegen die JSG Alpsee/Grünten II. Anschließend erwartet in der ÜBOL die männliche B-Jugend den TSV Gilching. Ab 16 Uhr will die weibliche B-Jugend ihren Hinspielerfolg gegen den TSV Landsberg wiederholen. Und zum Abschluss tritt die Zweite Herrenmannschaft der SG ab 18 Uhr gegen den TSV Landsberg II an.