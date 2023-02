Zwei Tage Boxspektakel - schwäbische Meisterschaft steigt in Kaufbeuren

Knapp 100 Boxer und Boxerinnen aus dem Nachwuchsbereich gehen in Neugablonz in den Ring. Der BC Kaufbeuren rechnet sich auch Titelchancen aus.

24.02.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Am Wochenende findet in Neugablonz die schwäbische Meisterschaft im Boxen statt. „96 Meldungen für Sportler sind eingegangen und 15 Vereine aus ganz Schwaben dabei“, berichtet Roman Slobodyanikov. Der 36-Jährige ist dabei doppelt gefordert: Als Vereinsvorsitzender des Boxclub Kaufbeuren ist er Organisator, als Bezirkssportwart des Bayerischer Amateur-Box-Verbandes (BABV) Organisator des Wettbewerbs.

15 Clubs aus ganz Schwaben dabei

Die schwäbische Meisterschaft wird für alle Altersklassen ausgetragen, und zwar für Schüler-, Kadetten-, Junioren- und Jugend sowohl für männliche als auch für weibliche Athleten, erklärt Slobodyanikov. Die 15 Clubs, die knapp 100 Meldungen abgegeben haben, kommen aus ganz Schwaben – von Lindenberg bis Augsburg.

Samstag und Sonntag wird geboxt

Der Zeitplan für den Wettbewerb in der Dreifachturnhalle in Neugablonz steht noch nicht genau – je nachdem was die ärztlichen Untersuchungen und das offizielle Wiegen für Ergebnisse bringen, erläutert der Bezirkssportwart. Erst danach finden die Auslosung und die Kampfzusammenstellung statt. Geplant ist zunächst, dass am Samstag von 14 Uhr bis etwa 17 Uhr das Viertelfinale und die ersten Halbfinalkämpfe stattfinden. Von 18 Uhr bis etwa 21 Uhr folgen dann die restlichen Halbfinal- sowie erste Finalkämpfe. Am Sonntag werden dann ab 10 Uhr alle anderen Finalkämpfe ausgetragen, sodass bis 13 Uhr alle schwäbischen Meister feststehen sollen.

14 Athleten aus Kaufbeuren im Ring

Der BCK schickt wohl 14 Athleten und Athletinnen ins Rennen, berichtet Slobodyanikov: „Ich schätze, dass eine Handvoll Chancen auf einen Titel hat. Alle anderen sind eher Anfänger, die vor allem Erfahrungen sammeln sollen.“