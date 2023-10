Zwei Teams, ein Ziel - Kaufbeuren und Germaringen wollen punkten

Die SpVgg Kaufbeuren und der SVO Germaringen brauchen Punkte, um nicht weiter in der Tabelle der Bezirksliga Süd abzurutschen. Die Aufgaben sind machbar.

07.10.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Im Lager des SVO Germaringen ist man froh, voriges Wochenende die Negativserie in der Bezirksliga mit einem verdienten Heimsieg gegen die SG Niedersonthofen/Martinszell beendet zu haben. Die Mannschaft und der Trainer wollen nun den positiven Trend fortsetzen und die nächsten Punkte einsammeln. Dazu muss Germaringen am Sonntag zur SpVgg Langerringen reisen, die bisher als Aufsteiger in der neuen Liga noch nicht richtig Tritt gefasst hat und momentan nur das Tabellenende ziert. Nach einem Drittel der Saison besteht bereits ein Abstand von sieben Punkten zum rettenden Ufer. Trotzdem wird der Gastgeber ab 15 Uhr alles versuchen, um weiter zu Punkten zu kommen.

Germaringen beim Tabellenletzten

Deshalb erwartet der SVO einen angeschlagenen, aber motivierten Gegner, der mit kämpferischen Mitteln zum Erfolg kommen will. Hier gilt es dagegen zu halten und die eigenen spielerischen und taktischen Qualitäten einzubringen. Personell können Trainer Johannes Martin und Co-Trainer Cello Wahmhoff auf den Stamm der vergangenen Wochen zurückgreifen. Die gezeigten Trainingsleistungen und das Engagement der einzelnen Spieler stimmen das Trainerduo sehr zuversichtlich für das anstehende Auswärtsspiel. Zudem besteht weiterhin die Hoffnung, dass sich der eine oder andere Langzeitverletzte gesund meldet und wieder zum Kader stößt.

Kaufbeurens Gegner mit Niederlagenserie

Am Sonntag geht es für die SpVgg Kaufbeuren zum Tabellennachbar SG Niedersonthofen/Martinszell, Spielbeginn ist um 15 Uhr. Die Heimelf ist stark gestartet, zuletzt aber seit fünf Spielen ohne Sieg. Die Spielertrainer Felix Thum und Simon Frasch werden wohl auf ihre Heimstärke setzen – die SG hat fast alle ihre Punkte zu Hause geholt. Die SVK hat ihre letzte Niederlage abgehakt, vielleicht klappt es ja auswärts besser. Abwehrchef Ardi Rramanaj darf nach seinem Platzverweis wieder auflaufen, Trainer Mahmut Kabak hat nun eine weitere Option, eventuell von einer Dreier- auf eine Viererkette umzustellen.

SVK hat den jüngsten Kader der Liga

Ein besonderes Augenmerk müssen die Kaufbeurer auf den Torjäger Christian Kreuzer richten, der bereits sechs Treffer für die SG in dieser Saison erzielt hat. „Wir müssen an uns glauben, haben letzte Saison bei den Oberallgäuern mit 3:0 gewonnen. Das muss uns Selbstvertrauen geben“, gibt Kabak seinen Jungs vor. Die SVK , die immer noch den jüngsten Kader der Liga hat, sollte punkten, um nicht weiter in die untere Hälfte der Tabelle abzurutschen. Der Termin für das abgesagte Spiel gegen Heimertingen steht nun auch fest: Gespielt wird am Mittwoch, 18. Oktober, ab 19.30 Uhr.