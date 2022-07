Zwei Urgesteine der Stadtkapelle Kaufbeuren machen seit Jahrzehnten Musik: Das ist ihr Antrieb

Herbert Lachenmayer und Bernhard Pressl spielen seit 60 Jahren beim Tänzelfest in Kaufbeuren. Was sie an ihrer Aufgabe schätzen und dem Nachwuchs raten.

Von Marian Waworka

16.07.2022 | Stand: 05:30 Uhr

1970, Memmingen. Zum ersten Mal spielen die Musiker der Kaufbeurer Stadtkapelle Stücke der „Kunststufe“. Werke, die so bezeichnet werden, zählen zum höchsten und anspruchsvollsten Niveau der Blasmusik. Aber auch von Paraden auf geschlossenen Autobahnen in der Schweiz, vom ersten Waldfest und Zapfenstreich erzählen die Veteranen der Stadtkapelle Kaufbeuren, Herbert Lachenmayer und Bernhard Pressl, die seit 60 Jahren bei jedem Tänzelfestzug mit dabei sind.

