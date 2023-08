Zwei Vizeweltmeister in der eishockeyverrückten Stadt - Jugend-Camp von Alex Sulzer

Alexander Sulzer, Co-Trainer deutschen Nationalmannschaft, und Mannschaftsbetreuer Gunnar Genuttis leiten in Kaufbeuren ihr Jugend-Camp – und tragen sich ins Goldene Buch ein.

03.08.2023 | Stand: 14:00 Uhr

Zwei Eishockey-Vizeweltmeister haben sich im Goldenen Buch der Stadt Kaufbeuren verewigt: Alexander Sulzer, Co-Trainer der deutschen Herren-Nationalmannschaft, und Gunnar Genuttis, Mannschaftsbetreuer des Teams, haben bei der diesjährigen Eishockey-Weltmeisterschaft maßgeblich dazu beigetragen, dass die Silbermedaille gewonnen wurde, so die Würdigung.

Würdigung der Vizeweltmeisterschaft

Bei der gesamten Weltmeisterschaft zeigte das Team mitreißendes Eishockey und hatte sich in packenden Partien bis ins Finale gespielt. Dort traf die DEB-Auswahl im finnischen Tampere auf Kanada. Das Spiel ging mit 5:2 an die Kanadier. Der zweite Platz war aber ein Riesenerfolg für das deutsche Team und der erste Medaillengewinn bei einer Weltmeisterschaft seit 70 Jahren. Deshalb hatte Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse die beiden Silbermedaillengewinner in das Rathaus eingeladen, um sich in das Goldene Buch einzutragen.

Viel Eishockey in der städtischen Lektüre

Dabei präsentierten Sulzer und Genuttis auch ihre Medaillen. OB Bosse bedankte sich für spannende Spiele bei der Weltmeisterschaft und verdeutlichte, dass Kaufbeuren „eishockeyverrückt“ sei. Denn beim gemeinsamen Durchblättern durch die Vergangenheit zeigte sich: Kaufbeuren sei einfach eine Eishockey-Stadt, da sich schon viele Mannschaften des ESVK im Goldenen Buch verewigt haben.

Gunnar Genuttis und Alex Sulzer im Kaufbeurer Eisstadion mit den Kindern des Jugend-Camps bei der Arbeit. Bild: Harald Langer

Sulzer und Genuttis weilen derzeit in der Stadt, weil sie wieder ein Jugend-Camp im Eisstadion anbieten – zum dritten Mal. Das findet für Nachwuchsspieler die ganze Woche statt. Alexander Sulzer stammt aus Kaufbeuren und spielte in seiner Jugend für den ESVK, bevor er in die DEL und dann nach Nordamerika ging.

Vier Jahre in der NHL am Puck

Ab 2010 spielte der 39-Jährige für die Nashville Predators und drei weitere Teams in der NHL. Der Nationalspieler beendete seine Karriere in der DEL bei den Kölner Haien (2014 bis 2019) und ist danach auf die Trainerbank gewechselt – seit Januar als Assistenzcoach von Harold Kreis bei der deutschen Nationalmannschaft. Nebenbei leitet er das Jugend-Camp und gehört zur Traditionsmannschaft des ESVK.