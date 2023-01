Zwei Westendorfer in den Play-offs der deutschen Ringer-Bundesliga

Burghausen mit Chris Kraemer und Kleinostheim mit Niklas Stechele greifen nach dem Mannschaftstitel in der Ringer-Bundesliga. Beide Westendorfer haben Chancen aufs Halbfinale.

07.01.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Wenn am Samstag offiziell die Play-offs um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft startet, werden auch zwei Westendorfer Ringer zu Hauptakteuren gehören. Niklas Stechele trifft im Viertelfinale mit dem SC Siegfried Kleinostheim auf die Red Devils Heilbronn, während es Christopher Kraemer und der SV Wacker Burghausen mit dem AC Lichtenfels zu tun haben.

Favorit Burghausen trifft auf Lichtenfels

Die besten acht Teams träumen nun vom großen Coup. Besonders Burghausen werden große Chancen eingeräumt, erneut den Titel zu holen. In dem Team ist Kraemer, der in der abgelaufenen Hauptrunde insgesamt zehn Mal für die Ostbayern aufgelaufen war. Acht Siege stehen nur zwei Niederlagen gegenüber, wobei der 27-Jährige sieben Kämpfe in seinem angestammten Gewicht bis 66 Kilo absolvierte. Drei Duelle in der Vorrunde lief der Griechisch-römisch-Spezialist im Limit bis 71 Kilo auf.

Kraemer für den Rückkampf eingeplant

Kraemer wird wohl erst im Rückkampf am 14. Januar gegen Lichtenfels antreten. Dann dürfte er wohl wieder auf Beka Guruli treffen, den der Westendorfer Anfang November 2022 knapp mit 6:5 bezwang. „Das war ein sehr harter Kampf“, erinnert sich Chris Kraemer noch gut an den Schlagabtausch gegen den Bronzemedaillengewinner der U23-WM. In der Hauptrunde schaffte Burghausen zwei Siege über Lichtenfels. Der Einzug ins Halbfinale dürfte aus Sicht der Ostbayern so gut wie sicher sein.

Kleinostheim trifft auf Heilbronn

Vor keinem leichten Unterfangen steht dagegen der SC Siegfried Kleinostheim. Die Unterfranken treten am Samstagabend bei den Red Devils Heilbronn an. Der frühere Westendorfer Ringer Niklas Stechele wird im Limit bis 57 Kilo im Freistil auf die Matte gehen. Da der deutsche Mannschaftsvizemeister von 2018 in der Vorrunde das leichteste Limit meist unbesetzt ließ, ist davon auszugehen, dass die Heilbronner auch diesmal keinen Ringer setzen werden. Mit Ahmet Karavus haben sie allerdings ein heißes Eisen im Feuer. Der Türke gewann 2022 die Bronzemedaille bei der Junioren-EM. Nichtsdestotrotz sieht Niklas Stechele die Vorteile bei seinem Team.

Niklas Stechele im höheren Limit

„Wir haben in der Rückrunde bis auf Burghausen keinen Kampf verloren. Wenn Heilbronn so ringt wie in der Hinrunde, dann sehe ich uns auf jeden Fall vorn“, sagt der 22-jährige Freistilspezialist. Besonders im Rückkampf gegen die Red Devils Heilbronn vor eigenem Publikum könne sein Team noch weitere Prozente draufpacken. Dann wird Stechele aller Voraussicht nach im Limit bis 61 Kilo auflaufen.