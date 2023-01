Zwei Westendorfer Ringer schreiben Geschichte

Mit Chris Kraemer und Niklas Stechele stehen erstmals zwei ehemalige Ringer des TSV Westendorf im Halbfinale der Bundesliga. Vielleicht gibt es im Finale ein Wiedersehen.

21.01.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Bevor Niklas Stechele und Christopher Kraemer an beiden kommenden Wochenenden mit ihren Teams auf die Matte gehen, haben sie schon für sich und den TSV Westendorf Geschichte geschrieben. Zum ersten Mal stehen die zwei Bundesliga-Ringer im Halbfinale um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft.

Im Viertelfinale setzte sich der SC Siegfried Kleinostheim mit Niklas Stechele gegen die Red Devils Heilbronn durch, zeitgleich zwangen Burghausen und Christopher Kraemer im rein bayerischen Duell den AC Lichtenfels in die Knie. Während die Ostbayern um Kraemer im Semifinale auf den ASV Schorndorf treffen, geht es für die Unterfranken in die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt.

Stechele und Kleinostheim treffen auf Mainz

„Mainz hat schon die Favoritenrolle, wenngleich wir uns vor niemanden verstecken müssen“, sagt Stechele und will mit seinem Team die bestmögliche Ausgangsposition für den Rückrundenkampf eine Woche später daheim holen. Schon vor einer Woche waren über 1.000 Zuschauer zum Viertelfinalrückkampf in die Maingauhalle nach Kleinostheim geströmt.

Eine harte Nuss zu knacken

Im Hinkampf gegen die Rheinhessen muss Niklas Stechele im leichtesten Limit eine harte Nuss knacken, wenn er auf Beka Bujiashvili trifft. Der Georgier errang im März des vergangenen Jahres die Bronzemedaille bei der EM. „Er ist eine Granate. Ich versuche auf jeden Fall, den Kampf zu gewinnen“, strotzt der 22-jährige Westendorfer vor Selbstvertrauen.

Stechele hofft auf doppeltes bayerisches Duell

Im Rahmen eines internationalen Lehrgangs mit der Nationalmannschaft gab es schon Berührungspunkte auf der Matte, als beide zusammen trainierten. „Beka ist ein lockerer Typ, sehr klein und äußerst explosiv.“ Aber Stechele will mit einer unbequemen Ringweise den Georgier zur Verzweiflung und dadurch auch zu Fehlern zwingen. Zum ersten Mal ringt der Bundeskaderathlet aus dem Ostallgäu überhaupt in Mainz – und es soll nicht der letzte Saisonkampf werden: „Wir haben das Halbfinale erreicht, jetzt sind die Chancen sogar auf das Finale da.“ Stechele wünscht sich natürlich ein rein bayerisches Duell mit dem SV Wacker Burghausen.

Kraemer und Burghausen gegen Schorndorf Favorit

Die Ostbayern, die bereits vier Mal in Folge den deutschen Mannschaftsmeistertitel erkämpft haben, gehen bei ihrem Duell gegen den ASV Schorndorf zwar als Favorit auf die Matte, „doch sind die Schorndorfer trotzdem ein sehr unangenehmer Gegner“, sagt Christopher Kraemer.

Kraemer bekommt es mit Topathleten zu tun

Der 27-jährige Griechisch-römisch-Spezialist musste sich in seinem Hauptrundenkampf gegen Razvan Arnaut vom ASV mit 0:6-Wertungspunkten geschlagen geben. „In diesem Duell war ich nicht konzentriert genug.“ Ob nun der international erfahrene Rumäne oder gar Ruslan Kudrynets aus der Ukraine – für Kraemer sind beide möglichen Gegner Topathleten.

Wundertüte mit Emotionen

Auch wenn Kraemer erst zum Rückrundenkampf in einer Woche im Limit bis 66 Kilo auf die Matte geht, sollen die Teamkollegen schon am Samstag die Weichen auf das Finale stellen. „Zu verschenken gibt es in keinen der beiden Halbfinalkämpfe etwas.“ Aber die Aufstellung der Schorndorfer sei auch eine Art Wundertüte. Und Kraemer rechnet zusätzlich auch mit jeder Menge Emotionen auf und abseits der Matte.