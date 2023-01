Zweifach auf dem Siegertreppchen - Doppelsieg für die SG Dösingen

Zwei Duo der SG Dösingen machen den Sieg beim Mannschaftspokalturnier unter sich aus. Ein Vater-Tochter-Team setzt sich durch.

17.01.2023 | Stand: 13:00 Uhr

Zu Beginn des neuen Jahres starteten die Dösinger Tischtennisspieler gleich in mehreren Wettkämpfen erfolgreich durch.

Thomas und Vanessa Hartl eine Nummer für sich

So gingen zwei Teams der SG Dösingen beim 38. Mannschaftspokalturnier in Mindelheim an den Start. Sowohl Vanessa und Thomas Hartl (Team 1) als auch David Höckele und Ralf Klamt (Team 2) kämpften sich durch Vor- und Endrunde in der Bezirksklasse B – bis sie kurz vor Mitternacht im Finale aufeinandertrafen. Dabei ging das Vater-Tochter-Team mit zwei gewonnen Einzel in Führung. Das Doppel entschieden Höckele und Klamt souverän für sich. Nach dem anschließenden Einzel stand die Platzierung fest: Thomas und Vanessa Hartl wurden Sieger des Turniers.

Angelika Köth drei Mal auf dem Podest

In Graben fanden zudem die Bezirkseinzelmeisterschaften der Senioren statt. Hier war die SG Dösingen mit Angelika Köth, Uschi Hartl sowie Jürgen Weiß gut vertreten. Im Damen Doppel der B-Klasse wurden Köth und Hartl Vizemeister, im Einzel der B-Klasse erkämpfte sich Köth noch einen Podestplatz als Dritte. Jürgen Weiß musste sich in der Senioren B-Klasse nur Eduard Eckstein vom Post SV Augsburg geschlagen geben. Krönender Abschluss bildete der erste Platz von Angelika Köth/Weiß im Mixed.

Mit diesen positiven Ergebnissen soll es in der Rückrunde weitergehen. Die Damen I reist am 21. Januar nach Dillingen.