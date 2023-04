Zweimal Bronze geholt - Kaufbeurer Judoka erfolgreich

Der TV Kaufbeuren startet mit drei Nachwuchsathleten bei den bayerischen Meisterschaften im Judo. Zwei Talente nehmen die Trostrunde zum Erfolg.

16.04.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Adelina Hubner, Elisaveta Orel und Paul Leo Steurer starteten nach einer langen Anfahrt in Hof an der Saale bei den bayerischen Einzelmeisterschaften, das ist die höchste Qualifikationsebene dieser Altersklasse. Sehr beeindruckend war für die drei Judoka des TV Kaufbeuren, dass nach der Ansprache des Landrates zur Eröffnung der Meisterschaft die Bayernhymne gespielt wurde. Alle drei Kaufbeurer präsentierten sich dann bestmöglich bei ihrem ersten Start auf Landesebene – zum Schluss gab es sogar zwei Bronzemedaillen.

Paul Leo Steurer startet

Als Erster musste Paul Leo Steurer auf die Matte. Er hatte an diesem Tag mit zwei Gegnern zu kämpfen, einmal gegen seine aufkommende Erkältung und dann gegen Nils Gast vom SV Mühlhausen. Trotzdem entschied er nach 30 Sekunden die Partie mit einem Hüftwurf für sich. Bei seiner zweiten Begegnung unterlag er Adrian Lauber vom TSV Abensberg. Somit ging es für Steurer in die Trostrunde, in der er mit einem Sieg und einer Niederlage in dem vollbesetzen Teilnehmerfeld bis 34 Kilo den siebten Platz belegte.

Adelina Hubner nervenstark

Bei den Mädchen startete Adelina Hubner in der ebenfalls voll besetzten Gewichtsklasse bis 40 Kilo. In ihrem Auftaktkampf gegen Ronja Stegmeier vom SV Mühlhausen musste sie eine Niederlage durch Haltegriff wegstecken. Vor dem Weg durch die Trostrunde leistete Coach Dieter Zimmermann zunächst mentale Aufbauarbeit. Hubner setzte die Anweisungen fehlerfrei um und punktete zuverlässig. Sie fuhr in allen weiteren Kämpfen gegen Felizitas Frauenhofer aus Kronwinkel, Evelin Neumeier vom TSV Altenfurt und Iris Dunet vom TSV Großhadern Siege ein. Im kleinen Finale besiegte sie Ranja Hakverdi aus Lauf mit einem Haltegriff und holte sich somit verdient die Bronzemedaille.

Elisaveta Orel fängt gut an

In der Gewichtsklasse plus 57 kg ging die jüngste Kaufbeurer Teilnehmerin Elisaveta Orel an den Start, für sie galt es, Wettkampferfahrung zu sammeln. Mit vier Kämpfen arbeitete sie sich ebenfalls aufs Podest vor – und freute sich riesig über ihre Bronzemedaille. Am 23. April will sie auch die U11-Bezirksmeisterschaften mitkämpfen, die in Kaufbeuren ausgetragen werden.

Der Trainer freut sich

Trainer Zimmermann resümierte anschließend: „Die drei Nachwuchsjudoka sind erstmals im Bezirk gestartet. Alle haben ihr Ziel, auf der Bayerischen unter die Top Ten zu kommen, erreicht. Paul kämpft nächstes Jahr nochmals die U13, Elisaveta hat noch zwei Jahre in der Altersklasse vor sich. Für Adelina geht es dann ab nächstem Jahr in der Altersklasse U15 weiter. Wenn sie mit so viel Spaß und Trainingseifer dranbleiben, sind weitere gute Platzierungen zu erwarten.“